GF Vip, Dayane svela la data d’inizio del Festival di Sanremo: i social attaccano la gieffina

Dayane Mello è una delle concorrenti più chiacchierate di questa quinta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini insieme a Pupo e Antonella Elia. La ragazza, oltre al grave lutto che ha dovuto subire per la scomparsa del fratello Juliano, si è resa protagonista di un fatto negativo nella casa.

Nell’ultima puntata del GF Vip, andata in onda il 22 febbraio, il pubblico non ha apprezzato la decisione di Dayane di mandare in nomination Rosalinda Cannavò. L’ex concorrente di “Pechino Express”, solamente poche ore prima, aveva dichiarato di provare un sentimento molto più forte che superava la semplice amicizia.

La gaffe di Dayane Mello

Secondo molti fan, Dayane Mello avrebbe in confessionale un autore che farebbe la spia su cosa starebbe succedendo al di fuori dalle mura di Cinecittà. Oltre a delle indiscrezioni nella serata del 24 febbraio l’italobrasiliana, durante una chiacchierata con gli altri ragazzi nel giardino, svela che il “Festival di Sanremo” inizia il 2 marzo.

“Il 2 inizia Sanremo” esclama Dayane mentre Pierpaolo la interroga: “Tu come lo sai?” ma la Mello in merito a questa domanda si comporta in maniera vaga: “Come lo so? Eh…”. Ovviamente la Mello non poteva essere mai a conoscenza del rinvio della kermesse, dal momento che il programma condotto da Amadeus e Rosario Fiorello è stato slittato solamente in queste ultime settimane a causa del Covid-19.

Il pubblico da casa, sui social, si è immediatamente scatenato in merito a questo argomento: “Dayane ha appena rivelato di sapere che il due marzo inizierà Sanremo quindi, indirettamente, ha confermato di avere qualcuno in confessionale che le dice delle cose. Autori, almeno approfittate della diretta in differita”, oppure: “Tutti gli altri per avere mezza notizia, devono aspettare che qualcuno urli da fuori, mentre Dayane viene informata da qualcuno sugli avvenimenti esterni alla casa! […] È una vergogna”.