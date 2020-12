GF Vip, Dayane Mello torna a parlare di Mario Balotelli: "Ci vediamo ancora"

Sin dal primo giorno all’interno della casa del “Grande Fratello Vip“, reality condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo, la modella Dayane Mello ha parlato della sua relazione con Mario Balotelli, svelando alcuni dettagli al fratello del calciatore, Enock Barwuah.

L’ex concorrente di “Pechino Express” non ha mai negato di aver avuto una storia d’amore con Mario Balotelli e anche quest’ultimo, durante la sua ospitata per fare una sorpresa a Enock, conferma questa indiscrezione. Tuttavia quella piccola apparizione dell’attaccante in diretta al GF Vip viene ricordata più per la gaffe hot fatta proprio nei confronti della Mello che per altro.

La modella rivela di essere stata insieme al calciatore per pochi mesi, ma tra di loro è rimasta una bella amicizia. Infatti Dayane ammette di aver incontrato spesso l’attuale calciatore del Monza negli anni, e l’ultima volta sarebbe successo a pochi giorni dall’inizio della quinta edizione del “Grande Fratello Vip”.

Ecco le parole di Dayane Mello sul suo attuale rapporto con Balotelli: “Ho avuto una storia con Mario per tre mesi, poi sono andata a Manchester. Poi ci siamo visti quando è finita la storia con il padre di mia figlia, e ancora cinque mesi fa. Ogni anno in qualche periodo della mia vita ci siamo visti, in questi dieci anni ci siamo sempre visti. Ci siamo visti in amicizia, amore, a volte solo per guardarci e fare due chiacchiere”.

Ritornando a parlare proprio di quella clamorosa gaffe commessa da Mario Balotelli, la modella ammette di non essersela mai presa dal momento le è sfuggita l’esclamazione fatta dal suo ex fidanzato. E su di lui sembra avere ancora un bel raccordo, ricordando che durante il terzo o quarto incontro avrebbe ricevuto da lui 100 rose e chiudendo un ristorante tutto per loro, cenando in mezzo alla sala.