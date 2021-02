GF Vip, Dayane Mello parla con sua figlia Sofia della morte del fratello

Eventi del genere segnano profondamente l’animo umano, soprattutto quando si ha la consapevolezza di essere inermi, con le mani legate. Molto probabilmente sono questi i sentimenti che sta provando in queste ore la famosa modella brasiliana Dayane Mello, nella casa del “Grande Fratello Vip“. Era già da qualche settimana che la ragazza stava attrarversando un periodo no nella casa, momenti di solitudine e sconforto, soprattutto a causa della lontananza da sua figlia Sofia.

La notizia della morte di suo fratello per la Mello è stato un vero fulmine a ciel sereno, in grado di destabilizzare profondamente i sentimenti della ragazza, tanto da decidere, almeno inizialmente, di voler abbandonare il gioco. Non solo la modella, ma tutti i ragazzi nella casa hanno sentito, per via indiretta, il dolore della scomparsa del fratello della coinquilina, un dolore indescrivibile e soprattutto inaspettato.

Nonostante tutto però, i partecipanti hanno azzerato i diverbi e i malumori ed hanno tutti coccolato e rincuorato la giovane modella. La produzione, data la situazione, ha deciso di chiamare Dayane in confessionale, per metterla in contatto con la sua famiglia, con il suo ex Stefano Sala e con sua figlia Sofia.

La famiglia di Stefano è stata davvero molto dolce e solidale nei confronti di Dayane, dandole la forza necessaria per andare avanti nella casa, dichiarando che non è per niente sola in questa avventura. Arriva poi la parte più difficile per la modella, spiegare a sua figlia Sofia l’accaduto. La bambina ovviamente non era a conoscenza della scomparsa prematura di suo zio e Dayane, con molto tatto e coraggio, ha provato a spiegare la vicenda.

Ciò che ha fatto molto commuovere la ragazza è stato quel disegno di sua figlia, che ritrae un angelo che veglia su di lei e sua madre. Nella casa tutti hanno ascoltato il racconto di Dayane con religioso silenzio e con tanta emozione nel cuore. Un evento che ha senza dubbio scosso gli animi di tutti.