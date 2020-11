La modella brasiliana Dayane Mello è una delle attuali concorrenti della quinta edizione del reality show condotto dal giornalista televisivo Alfonso Signorini, “Il Grande Fratello Vip” che fa parlare e discutere di sé in quanto in grado di creare molte dinamiche all’interno del programma televisivo di Canale 5.

Nel corso di una festa tenuta in casa ieri, sabato 7 novembre 2020, il concorrente Francesco Oppini (figlio della showgirl Alba Parietti e del comico Franco Oppini) ha baciato sulle labbra il noto influencer Tommaso Zorzi (come già successo in precendenza, visto che i due concorrenti sono molto amici).

Questo gesto ha però scatenato la pronta reazione di Dayane che ha subito messo in dubbio l’orientamento sessuale di Francesco sottolineando come, a suo avviso, il figlio di Alba Parietti uscirà dalla casa più spiata d’Italia incerto sulle sue preferenze.

Queste parole non hanno di certo lasciato indifferente Francesco che ha subito risposto alla modella brasiliana facendole notare come lui sia fidanzato e dunque le affermazioni di Dayane siano molto pesanti e di cattivo gusto. Queste le sue parole: “Hai detto cose pesanti. Io con Tommy scherzo e siamo molto complici senza malizia, ma sono impegnato e tu non puoi permetterti di dire certe cose”.

Tommaso ha invece subito fatto notare all’amico come non sia necessario arrabbiarsi per le parole di Dayane, in quanto non gravi o dannose. Queste le affermazioni di Zorzi: “Non vedo il suo discorso come così esagerato o cattivo da arrabbiarsi. A me se mi danno dell’etero non mi arrabbio”.

Oppini e Zorzi hanno poi avuto, nel corso della nottata, un chiarimento che ha portato i due ragazzi a voler sottolineare agli affezionati telespettatori come non vorrebbero che la loro amicizia venisse in qualche modo strumentalizzata per creare alcune dinamiche all’interno della casa più spiata d’Italia.