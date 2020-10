GF Vip: Francesco Oppini e Tommaso Zorzi si sono baciati

Solo fino a qualche giorno fa, regnavano fuoco e fiamme nella casa del “Grande Fratello“, tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. Il motivo? Tutto era partito da un semplice scherzo, sotto certi aspetti innocuo, fatto dall’influencer milanese ai danni di Oppini. Lo scherzo fatto da Zorzi era una semplice dichiarazione, ovvero di essersi innamorato del suo amico Francesco.

Dopo quella dichiarazione, è scattata una reazione esagerata da parte del figlio di Alba, che addirittura ha fatto volare una sedia. La situazione è degenerata, tanto che si è persino parlato di eventuale denuncia. Ritornando al presente, sembra che il pericolo sia rientrato tra i due ragazzi, per la gioia dei loro rispettivi fan, che avevano sperato in qualche bella amicizia tra i due, considerando anche il legame che si stava instaurando nella casa, giorno dopo giorno.

Da poche ore si apprende che, non solo i due gieffini hanno avuto modo di ritornare in amicizia, di fare pace, ma addirittura c’è stato anche un bacio. Nella serata di ieri infatti, nella casa è stata organizzata una festa anni ’20; complice il vino, i due ragazzi, scherzando, si sono dati un bacio a stampo, segno di una ritornata amicizia.

Stessa cosa è stata fatta da Oppini con Andrea Zelletta, ma la cosa in questo caso non ha smosso molte acque. In molti infatti vedono Oppini e Zorzi una coppia davvero affiatata, con sintonia e affetto. Tra i vari commenti che si sono letti su “Twitter” si legge infatti: “Altro che Elisabetta e Pierpaolo, sono loro la coppia più bella“.

Non resta dunque che sperare che l’amicizia tra i due sia duratura, in quanto sono forse i personaggi preferiti dal pubblico, in questa nuova edizione del “GF Vip”; per ulteriori novità bisogna attendere la prossima puntata del reality.