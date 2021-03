GF Vip, Dayane Mello e le prime parole dopo l’eliminazione: "Mi sono innamorata di una voce della casa"

Nella giornata del 1 marzo è andata in onda la finale della quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo. I cinque a contendersi la finale sono Dayane Mello, Stefania Orlando, Andrea Zelletta, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi.

È stata una diretta ricca di sorprese sia per la classifica finale, ove nuovamente troviamo protagonista Dayane Mello. L’ex concorrente di “Pechino Express” ha incontrato nella casa la figlia Sofia, lasciandole un bel messaggio di affetto: “Mamma mi sei mancata tantissimo non ci lasciamo più. Dai che magari vinci! Ho fatto il tampone per venire da te… Cosa non faccio per te”.

L’eliminazione e le prime parole di Dayane

Partita da favorita insieme a Tommaso Zorzi in questa finale, l’italo brasiliana viene sorprendentemente eliminata da Pierpaolo Pretelli classificandosi così solamente in quarta posizione. Anche il risultato finale è incredibile: Dayane prende il 68% dei voti, mentre l’ex velino di “Striscia la notizia” si salva con il 32%.

Una eliminazione che sorprende anche Rosalinda Cannavò in studio, ove però stuzzicata da Signorini riapre a una riappacificazione dopo la finale del “GF Vip”. Nella conversazione entra anche l’opinionista Antonella Elia, in cui si dichiara ancora molto delusa per aver mandato in nomination la sua migliore amica pur di avere una possibilità in più per andare avanti nel gioco.

Dayane però ammette di non essere rimasta delusa per questa scelta, sottolineando che rifarebbe tutto. Successivamente si parla dell’argomento dedicato all’amore, e la Mello qui lancia una bomba incredibile: “Mi sono innamorata di una voce della casa del GF. Io ho il potere di innamorarmi così facilmente. Inizia con la lettera L. È un maschio”. Alfonso Signorini quindi, ascoltando l’iniziale, ci scherza su: “Chi è? Lele? Ti è andata male, è un ce**o fotonico”.

Nonostante il quarto posto, per Dayane è stata sicuramente un’avventura indimenticabile che le ha aperto nuove possibilità lavorative in futuro. Secondo gli ultimi rumor apparsi sul web la Mello dovrebbe partecipare al prossimo videoclip di Cristiano Malgioglio nel brano intitolato “Y lo latino”.