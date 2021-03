Dopo il GF Vip, Dayane Mello farà parte del videoclip di "Y Lo Latino" di Cristiano Malgioglio

Con questa sua esperienza al “Grande Fratello Vip” Dayane Mello ha conquistato numerosi fan provenienti soprattutto dal suo paese natìo, il Brasile. L’ex concorrente di “Pechino Express” infatti tra i suoi sostenitori tiene la pagina “Hugo Gloss“, seguita da più di 17 milioni di persone solamente su Instagram.

Per questo motivo, anche se non riuscisse a vincere la quinta edizione del “GF Vip” condotto da Alfonso Signorini, per lei si aprirebbero comunque le porte dello spettacolo. Tra i primi a volerla ci sarebbe Cristiano Malgioglio, che nelle poche settimane passate negli studi di Cinecittà ha sempre espresso la sua stima nei confronti di Dayane e difendendo più volte l’amicizia tra lei e Rosalinda Cannavò.

La nuova idea di Cristiano Malgioglio

Come riportato da Francesco Fredella a “Libero Quotidiano“, il paroliere avrebbe già deciso di puntare su Dayane Mello per il suo prossimo singolo intitolato “Y lo latino“. Questo brano dovrebbe essere una dedica molto speciale all’America Latina, luogo in cui le canzoni della zia Malgy sono famosissime.

“Cristiano proporrà alla Mello, appena sarà finito il reality, di partecipare a questo disco“ ecco come inizia l’indiscrezione riportata dal sito ove viene aggiunto che il “sì” dell’italo brasiliana pare alquanto scontato: “Nella casa Dayane avrebbe già esternato la voglia di lavorare con Malgioglio. Nei giorni scorsi, Dayane è finita di nuovo nel più importante Tg brasiliano. E non solo: si parla di lei in Spagna, Portogallo e non era mai accaduto prima che un personaggio di un reality avesse varcato i confini italiani. Il pronostico di Malgioglio? “La vera vincitrice è lei”, dice Cristiano. Ma sappiamo che tifa anche per Zorzi”.

Intanto, sul suo profilo Instagram, Malgioglio ha parzialmente confermato questa indiscrezione rivelando che vorrebbe Dayane Mello nel videoclip in versione acqua e sapone perché la ritiene più bella da struccata. E questa notizia, nonostante non sia ancora ufficiale, sembra aver fatto impazzire già i milioni di follower brasiliani.