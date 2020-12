GF Vip, Dayane Mello e il bacio con Andrea Zenga

La modella brasiliana Dayane Mello e l’ex concorrente del docu-reality “Temptation Island” Andrea Zenga sono due degli attuali concorrenti più amati ed apprezzati dagli affezionati telespettatori della quinta edizione del reality show condotto dal giornalista televisivo Alfonso Signorini “Grande Fratello Vip”.

I concorrenti, nel corso della giornata di ieri, sabato 26 dicembre 2020, per movimentare la particolare giornata di festa natalizia si sono cimentati in un gioco organizzato dagli autori del reality show: al suono delle sirene alcune coppie formate da un sorteggio si sono dovute scambiare un romantico bacio sotto il vischio, come vuole la più classica delle tradizioni natalizie.

I concorrenti, per movimentare il gioco e creare alcune nuove ed interessanti dinamiche, hanno però del tutto scombinato le coppie formate dal sorteggio e vi è così stato il primo appassionato bacio tra l’ex velino del telegiornale satirico “Striscia la Notizia” Pierpaolo Petrelli e la nota influencer persiana Giulia Salemi, per la gioia dei numerosi sostenitori della coppia.

La modella brasiliana Dayane Mello ha poi deciso di organizzare uno scherzo al nuovo concorrente del programma televisivo, Andrea Zenga. L’influencer Tommaso Zorzi ha infatti riprodotto il rumore della sirena e Dayane si è messa sotto al vischio ed ha detto al bel concorrente di “Temptation Island”: “Vieni che perdiamo la prova!”.

I due concorrenti del programma televisivo si sono così lasciati andare ad un appassionato bacio che per il regolamento del gioco non poteva durare meno di dieci secondi. Questo bacio ha reso felici i numerosi sostenitori della coppia, ma, Andrea Zenga ha prontamente sottolineato come Dayane per lui sia una donna troppo matura, queste le sue parole: “Ho 27 anni, so cosa voglio, Dayane è bellissima fisicamente ma come carattere non è affine al mio, la vedo una donna troppo matura forse”.