GF Vip, primo bacio tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

In questi mesi si è parlato molto di una possibile relazione tra l’ex velino Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci, entrambi concorrenti di questa quinta edizione del GF Vip condotto da Alfonso Signorini insieme ai due opinionisti Antonella Elia e Pupo.

A credere maggiormente che potesse scattare una scintilla è stato in realtà Pretelli, mentre l’ex moglie di Flavio Briatore ha sempre dichiarato di averlo visto semplicemente come un amico speciale. La situazione quindi è rimasta totalmente in alto mare, con la Gregoraci che ha voluto comunque mandare un messaggio aereo a Pierpaolo una volta abbandonati gli studi di Cinecittà.

Il bacio tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

In realtà il loro rapporto si è totalmente incrinato quando nella casa ha fatto il suo ingresso Giulia Salemi. L’influencer, durante una chiacchierata con Zorzi, ha rivelato: “Ci troviamo bene, parliamo, siamo amici. Siamo tranquilli, ci divertiamo. Io sono una coccolona, sono così anche con te Tommaso”.

A Natale è scattato finalmente il primo bacio dinanzi a tutti tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Il tutto nasce dal gioco lanciato dagli autori del “Grande Fratello Vip”, in cui appena sentono il suono di una campana devono correre sotto al vischio, come da tradizione natalizia, per scambiarsi dei baci.

Approfittando di questa occasione ci sono stati numerosi baci, come quelli tra Tommaso e Pierpaolo oppure tra Dayane e Tommaso, ma tutti sono andati in secondo piano quando è toccato a Pretelli e Giulia Salemi. I due dapprima se ne scambiano uno “soft” e poi un altro, decisamente più appassionato, sotto agli occhi degli altri vip, che hanno immediatamente applaudito dinanzi a questa scena.

Per il momento Elisabetta Gregoraci non ha voluto commentare il bacio tra il suo amico e Giulia, dal momento che sta concentrando tutte le sue attenzioni sul figlio Nathan. Sicuramente, però, nella prossima diretta del GF Vip, se ne vedranno delle belle.