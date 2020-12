GF Vip, Dayane Mello cambia idea e resta nella casa: svelato il contenuto della telefonata segreta

L’ultima diretta del “Grande Fratello Vip“, quella andata in onda il 4 dicembre, ha segnato il destino dei vip in gioco. La resa dei conti è avvenuta e tutti sono stati chiamati a prendere la decisione definitiva: andare via e abbandonare il gioco per sempre oppure restare e continuare l’avventura fino a febbraio? Il “Grande Fratello Vip” inizialmente doveva terminare a dicembre, ma il successo riscosso ha portato Mediaset a rivedere i suoi piani e posticipare il reality fino a febbraio 2021.

E’ chiaro che la notizia ha scosso i vip in gara e soprattutto ha portato loro a rivedere la propria posizione rispetto alla permanenza in casa. Il contratto scadeva a dicembre e dunque tutti sono stati liberi di andare o restare. La maggior parte dei concorrenti ha deciso di proseguire la propria avventura, ad eccezione di Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini e inizialmente anche Dayane Mello.

Tutti i vip, durante la diretta del 4 dicembre sono stati messi difronte alla scelta. La Gregoraci ha lasciato il gioco, ma solo lunedì 7 dicembre uscirà definitivamente dalla casa, Oppini è invece uscito subito e la Mello era convinta di abbandonare, ma poi una telefonata segreta le ha fatto cambiare idea. Durante la notte, Dayane che è stata votata come la preferita dal pubblico, parlando con Andrea Zelletta ha svelato il contenuto della telefonata e con chi ha parlato.

La Mello ha dichiarato di aver parlato con la sua ex suocera, mamma di Stefano Sala. La donna ha cercato di rassicurare Dayane, le ha parlato della drammatica situazione che stiamo vivendo in Italia e le ha ribadito che Sofia, figlia della gieffina e di Sala, sta bene. “Mi ha detto c’è un disastro fuori e mi ha chiesto di restare in casa, mi ha fatto un po’ ragionare e mi ha detto un po’ di cose belle. Mi ha gasato di brutto. Alla fine mi ha detto manca un mese e mezzo siamo già a dicembre“, queste le parole che Dayane ha detto a Zelletta.

Dunque, per la Mello la telefonata con la sua ex suocera è stata fondamentale per farle cambiare idea e continuare il suo percorso nella casa del “Grande Fratello Vip”. Sicuramente la gieffina è un concorrente molto forte e la sua permanenza avrà fatto felici milioni di fan che continuano a votarla come preferita.