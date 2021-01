GF Vip, boom di ascolti per lo show di Tommaso Zorzi

Un personaggio che a più riprese ha dimostrato carisma e molto altro; parliamo ovviamente di Tommaso Zorzi, uno dei personaggi favoriti alla finale del “Grande Fratello Vip“. Anche questa volta pare che il meneghino abbia dimostrato di avere lo stoffa adeguata per far parte nel mondo della televisione.

Di recente infatti è stato allestito un piccolo show nella casa più spiata d’Italia, condotto dall’influencer, con la partecipazione di tutti i coinquilini della casa. Già in precedenza lo stesso Signorini aveva annunciato una cosa del genere, ovvero uno show nello show condotto da Zorzi, un po’ un pretesto per mettere alla prova il meneghino con le sue doti da conduzione.

Il late show di Tommaso: boom di ascolti

A dispetto di quanto si credeva, pare che il late show di Tommaso abbia riscosso non pochi consensi da parte del pubblico da casa. Un notevole incremento di ascolti è stato infatti riscontrato proprio durante lo svolgersi dello show di Zorzi. Sul canale 55 di di Mediaset Extra si sono infatti raggiunte vette mai vista prima d’ora, arrivando a toccare il 2.7% di share con oltre 334.000 telespettatori.

Non solo in tv, anche sul web il late di show del meneghino ha avuto il pieno di consensi, facendo infatti triplicare il numero di commenti e di tweet sull’omonima piattaforma. Insomma pare che ancora una volta Zorzi sia riuscito nel suo intento di farsi apprezzare dal pubblico. In molti sono coloro che vogliono che la vittoria di questa edizione del GF Vip vada proprio a Zorzi, ma per il momento ovviamente nulla è stato ancora deciso.

Alcuni rumors provenienti dall’esterno hanno iniziato a prendere spazio nel mondo del gossip. Sembra infatti probabile che Zorzi e la Orlando siano i prossimi opinionisti dell’imminente edizione de “L’isola dei famosi“. Sarà vero? Non resta che attendere per scoprirlo.