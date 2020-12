GF Vip, Antonella Elia attacca nuovamente la Gregoraci: "Se ti strusci su un uomo sei una gatta morta"

Sin dai primi istanti della quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, abbiamo assistito a dei forti scontri tra Antonella Elia ed Elisabetta Gregoraci. L’opinionista infatti non ha mai apprezzato i comportamenti tenuti dall’ex fidanzata di Flavio Briatore nei confronti di Pierpaolo Pretelli all’interno degli studi di Cinecittà.

La Elia, in questi mesi, non si è mai tirata indietro nel lanciare delle dure frecciatine nei confronti della Gregoraci, accusandola di comportarsi da gatta morta con Pierpaolo e invitando proprio il giovane ragazzo ad aprire gli occhi. A quanto pare Pretelli sembra aver già dimenticato Elisabetta, dal momento che negli ultimi giorni si è avvicinato sempre di più a Giulia Salemi, arrivando addirittura al primo bacio sotto i riflettori.

Nel corso della diretta del 28 dicembre 2020 ad accendere la miccia di questo nuovo litigio è stata la Gregoraci. Quest’ultima ha infatti lanciato una frecciatina ad Antonella Elia dopo averla vista criticare Samantha De Grenet per le frasi rivolte a Stefania Orlando: “Dici che le parole hanno un peso ma non ho mai avuto delle scuse per quello che mi hai detto”.

In maniera piuttosto impassibile la Elia ritorna nuovamente sulle vecchie offese rilasciate alla Gregoraci: “Io credo di non doverti chiedere scusa non ho detto nulla di che. Ti ho detto ‘Gatta in calore’, ‘profumiera’ non credo di averi offesa. Se ti strusci su un uomo per me sei una gatta in calore”. Queste dichiarazioni hanno immediatamente stizzito Elisabetta, la quale sottolinea che il suo show non viene apprezzato più dal pubblico da casa.

A spezzare una lancia nei confronti della Gregoraci ci pensa Alfonso Signorini, che dichiara che durante alcune conversazioni in privato avrebbe consigliato ad Antonella Elia di chiamarla “gatta innamorata” e non “gatta in calore”.