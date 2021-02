GF Vip, ancora delusione per Andrea Zenga: "Mio padre è venuto solo perché sono in tv"

Durante l’ultima diretta del “Grande Fratello Vip“, Walter Zenga è entrato nella casa per avere finalmente un confronto con suo figlio Andrea. I due non hanno un buon rapporto, non si sentono quasi mai e si vedono ancora meno. Andrea non ha mai nascosto la sofferenza patita per questo rapporto inesistente col genitore, sofferenza che condivide con suo fratello Nicolò.

L’incontro tra padre e figlio all’interno della casa del “Grande Fratello Vip” ha lasciato un po’ di amaro in bocca. Nessuno se lo aspettava così, Andrea in primis. La sensazione che molti hanno ammesso di aver avuto, è che Walter avesse accettato l’invito solo per rispondere alle diverse accuse arrivategli dai social, ma che non avesse realmente intenzione di ricucire con suo figlio.

Lo stesso Andrea è rimasto molto deluso dall’incontro con suo papà Walter e da allora, non fa altro che ripensarci e piangere. Il giovane è giunto alla conclusione che, se suo padre è entrato nella casa per parlare con lui, è stato solo perché è in televisione. Durante un amaro sfogo con Carlotta Dell’Isola e Samantha De Grenet, Andrea ha lasciato trasparire tutta la sua tristezza e la sua delusione, tra le lacrime.

A detta di Andrea, Walter avrebbe dovuto prima incontrare suo fratello Nicolò, dato che tra i due è quello che lo ha cercato di più e ne ha sofferto maggiormente l’assenza. “Mio fratello l’ha cercato di più e ci ha sofferto molto di più. L’abbiamo affrontata insieme, è venuto da me perché sono in un programma televisivo. Lui, ci ha sofferto un botto. Non ha visto niente di quello che ho fatto qui. Altrimenti avrebbe chiamato Nichi prima di presentarsi qui“, queste le parole di Andrea.

Il gieffino è rimasto fermo sulla sua posizione, sul fatto che suo padre si sia presentato a lui solo perché è in televisione, anche se la speranza di ricucire una volta finito il programma, resta. Insomma, la situazione non è sicuramente delle migliori, il punto di vista di Andrea è abbastanza comprensibile dato che Walter, una volta arrivato in Italia da Dubai, poteva incontrare prima Nicolò eppure non lo ha fatto.