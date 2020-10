GF Vip, Amedeo Goria spiega l’affermazione sulla figlia Guenda: "Se dico che è bipolare…"

Il giornalista Amedeo Goria nella trasmissione di Federica Panicucci, Mattino Cinque, ha voluto fare chiarezza su alcune sue dichiarazioni che sono state accolte con molte critiche dagli opinionisti di molti salotti televisivi. Il padre di Guenda, attuale concorrente del “Grande Fratello Vip“, aveva dichiarato: “Con me è bellicosa e bipolare come lo è con tutti gli altri uomini che frequenta”.

Un’affermazione che non è passata inosservata e ha sollevato un vespaio di critiche, tanto che Goria si è sentito in dovere di spiegare meglio ciò che intendeva. Così, davanti alle telecamere di “Mattino Cinque” ha ampliato il discorso cercando di spiegare meglio il suo punto di vista e il perché di quel termine.

Grande Fratello Vip, Amedeo Goria chiarisce le sue dichiarazioni sulla figlia Guenda

“Quando dico che è bipolare è perché ha due aspetti. Uno fatto di tenerezza infinita, grande vena artistica, e poi un’altro fatto di fermezza. Con me si porta dietro qualche residuo del passato” ha dichiarato il giornalista che poi passa a parlare dell’ex moglie Maria Teresa Ruta, anche lei nella Casa insieme alla loro figlia.

Goria pensa che la donna stia esagerando nell’autocolpevolizzarsi e la difende ammettendo che il vero colpevole della solitudine di Guenda e Telemaco sia solo lui. Il suo trasferimento a Roma per lavoro è stata la causa della solitudine dei loro figli anche se precisa: “Però non abbiamo mancato dei nostri doveri. Guenda aveva più bisogno di affetto”.

La conduttrice Federica Panicucci ha commentato questo intervento specificando quanto non sia facile parlare dei figli in televisione. Ricordiamo che Telemaco, il fratello di Guenda, vuole chiudere ogni rapporto con lei e in queste ore la ragazza ha avuto un forte scontro con Enock. Vedremo se nella diretta di questa sera, 26 ottobre 2020 su Canale 5, Alfonso Signorini deciderà di affrontare questi spinosi argomenti.