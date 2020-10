Amedeo Goria critica la figlia Guenda: "Bipolare e bellicosa con tutti gli uomini"

Se c’è una cosa che è chiara in questo Grande Fratello Vip 5 è che la famiglia di Guenda Goria, quella formata dal fratello minore Gian Amedeo, da papà Amedeo e mamma Maria Teresa Ruta, anche lei attualmente nella casa, ha parecchi problemi non risolti. Se ultimamente si è parlato a lungo del rapporto non proprio idilliaco tra madre e figlia, all’inizio del programma Guenda si era lamentata soprattutto del rapporto col padre.

E il “Grande Fratello Vip” aveva prontamente fatto entrare Amedeo Goria per fare una sorpresa alla figlia, che era scoppiata a piangere. Ora, a distanza di qualche settimana da quel momento e nel pieno della crisi madre-figlia tra Maria Teresa e Guenda, che si sono rinfacciate diversi episodi del loro passato, Goria è tornato a parlare in collegamento con “Pomeriggio 5” di Barbara d’Urso.

A sorpresa, il giornalista sportivo ha riservato alla figlia parole tutt’altro che tenere. Goria ha esordito parlando dell’ex moglie Maria Teresa Ruta, con la quale c’è tutt’ora una bella amicizia: “Tra noi c’è sempre stato un rapporto di grande amore e tra i miei due figli il più penalizzato è stato Gian Amedeo, perché io e Maria Teresa abbiamo riservato maggiori attenzioni su Guenda”.

Quest’ultima sarebbe stata dunque la figlia più complicata, quella più desiderosa di attenzioni e più incline a portare rancore ai genitori, visto che ha avuto problemi con entrambi. Amedeo Goria ha poi ammesso che sua figlia lo fa soffrire molto, rimandando così al mittente la stessa accusa che Guenda aveva fatto a lui all’inizio del GF Vip, quando aveva addirittura dichiarato che a casa del padre si sentiva un’ospite indesiderata.

“Con me è bellicosa e bipolare come lo è con tutti gli altri uomini che frequenta”, ha dichiarato ancora Goria, parlando degli amici della ragazza e dei suoi uomini, tra cui probabilmente la (presunta) nuova fiamma, Telemaco. Come reagirà Guenda quando verrà a conoscenza di queste dichiarazioni?