GF Vip: Alfonso Signorini in collegamento con Wanda Nara, l’avance a Mauro Icardi

Si è conclusa anche la corrente edizione del “Grande Fratello Vip“, un’edizione nata, trascorsa e conclusa non senza problematiche, sin dagli albori. Numerose sono state le difficoltà che hanno caratterizzato questa edizione, forse la più grave di tutte è stata la mancanza del pubblico per buona parte del gioco a causa del Coronavirus.

Persino Wanda Nara, scelta come opinionista dal conduttore Alfonso Signorini, ha deciso di restare a casa insieme alla sua famiglia. La vincitrice di questa edizione 2020 è stata Paola Di Benedetto, ex madre natura del programma di Paolo Bonolis “Ciao Darwin”. Una vittoria tutt’altro che attesa, infatti ad essere favorito era il veterano del gioco Patrick Ray Pugliese, ma per quest’ultimo è stato un nulla di fatto, non raggiungendo neanche il terzo posto.

Il secondo posto è stato occupato da Paolo Ciavarro, mentre a Sossio Aruta, ex cavaliere di Uomini e Donne ed ex calciatore, va la medaglia di bronzo. Una vittoria del tutto inaspettata quella di Paola, che ha dichiarato di voler elargire la sua vittoria di 100 mila euro alla protezione civile, nel tentativo di fare la sua parte per la battaglia contro il Coronavirus.

Come accennato in precedenza, Signorini si è ritrovato a gestire una puntata in assenza totale di pubblico, tanto che alla vittoria della Di Benedetto, sono stati costretti ad usare uno scroscio di applausi registrati, ed inoltre sono stati in costante collegamento con Wanda Nara, che in occasione della finale si trovava con la sua famiglia nella villa sul lago di Como.

Alfonso a quel punto apre un divertente siparietto: “Ciao Wanda, fammi una sorpresa”, “Che sorpresa vuoi Alfonso?”, “Fammi un uomo felice, dov’è Maurito?”, la Nara risponde: “Mauro sta cucinando, sta facendo il pollo”, a quel punto Mauro esce allo scoperto salutando tutti e Alfonso aggiunge: “Grande, ciao! Finalmente un bell’uomo“. Il collegamento si chiude e Signorini conclude dicendo: “Wanda fa la quarantena con Mauro, ci rendiamo conto?“.