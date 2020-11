GF Vip, Alfonso Signorini entra nella casa per una sorpresa ai concorrenti

Il giornalista e direttore del settimanale di gossip “Chi” Alfonso Signorini è il conduttore televisivo della quinta edizione del reality show “Grande Fratello Vip” affiancato dalla showgirl Antonella Elia e dal cantante Pupo nelle vesti di opinionisti. La quinta edizione del programma televisivo sta guadagnando riscontri molto positivi in termini di ascolti ed interesse da parte degli affezionati telespettatori.

Secondo il sito di gossip e televisivo “Tv Blog” la finale del reality di canale 5 sarebbe infatta stata nuovamente posticipata (inizialmente era prevista per dicembre, poi per lunedì 8 febbraio 2021 e, in via definitiva, il Comitato di gestione di Mediaset l’avrebbe fissata per lunedì 15 febbraio 2021) e sarebbero state previste due puntate in prima serata di sabato sera (questo accadrebbe per la prima volta nella storia del programma televisivo).

In maniera del tutto inaspettata questa sera, venerdì 27 novembre 2020, Alfonso Signorini è entrato nella casa più spiata d’Italia per una sorpresa ai concorrenti. Il presentatore è infatti entrato nella casa ed ha parlato ai protagonisti del reality show attraverso lo specchio del cucurio. Questo anche per non trasgredire le stringenti norme di sicurezza anti-covid.

Il presentatore ha parlato singolarmente con ciascun concorrente, domandando come stiano vivendo la loro esperienza del tutto particolare e inconsueta all’interno del programma televisivo. Non tutti i concorrenti hanno infatti preso bene la notizia riguardante il prolungamento di oltre due mesi della loro permanenza in casa.

Alcuni infatti (tra cui l’ex moglie di Flavio Briatore, la showgirl Elisabetta Gregoraci) hanno ipotizzato una possibile uscita anticipata dal reality show pur di non passare le festività natalizie all’interno della casa di Cinecittà. Alfonso ha però invitato tutti i concorrenti a riflettere bene circa una loro possibile uscita anticipata e di considerare il grande successo che il programma televisivo sta avendo.