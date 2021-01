GF Vip, Alfonso Signorini annuncia il rinvio della finale: Tommaso Zorzi sotto choc

Se ne parla già da alcune settimane di un possibile prolungamento del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo. L’ottimo successo negli ascolti ha convinto la rete a far continuare il programma per almeno un altro mese e mezzo.

Il conduttore ha provato a cercare di tenere questa notizia nascosta il più tempo possibile, ma un fan in questi giorni con delle urla fuori agli studi di Cinecittà ha spoilerato la notizia a Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi e Maria Teresa Ruta, presenti nel giardino della Casa. Quindi Alfonso Signorini, nella puntata del 18 gennaio, viene praticamente costretto a dire tutta la verità ai ragazzi.

Il comunicato di Alfonso Signorini e la reazione di alcuni gieffini

Come già fatto in passato Signorini prova in tutti i modi ad addolcire la notizia, mostrando ai concorrenti tutto il loro percorso compiuto nella Casa sprencandosi con i complimenti nei loro confronti. Successivamente, dopo circa una decina di minuti, il direttore del settimanale “Chi” riesce finalmente a dire la verità.

Ecco le sue dichiarazioni riportate dal sito “Tv Blog” in merito al prolungamento del reality: “Dalla prossima settimana torneremo all’appuntamento del venerdì e sarà così fino alla fine del programma perchè vi vogliamo tenere compagnia. Le luci della casa resteranno accese ancora per un po’ questo significa che la finale del programma non sarà l’8 di febbraio ma non molto lontano. Ci sarà un prolungamento di 2/3 settimane”. Nel mentre assicura che non ci saranno ulteriori colpi di scena e quindi esclude categoricamente ulteriori colpi di scena.

Uno dei più provati da questa notizia è Tommaso Zorzi, e anche dopo la trasmissione mostra tutto il suo malumore con i ragazzi rivelando di essere pronto ad abbandonare il gioco. Maria Teresa Ruta invece prova a tirarsi su di morale, chiedendo però ad Alfonso Signorini di poter avere un colloquio telefonico con i suoi familiari.