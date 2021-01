GF Vip, Tommaso Zorzi scopre del prolungamento del programma e ha un crollo: l’influencer minaccia di lasciare la casa

L’edizione in corso del “Grande Fratello Vip” è la più longeva di tutte. Il reality show ha preso il via lo scorso settembre e finirà a febbraio. A dicembre è stato ufficialmente comunicato ai vipponi che termineranno la loro avventura il prossimo 8 febbraio. Tra loro, c’è stato chi come Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini hanno deciso di abbandonare la casa, e chi invece ha deciso di proseguire.

Tra i veterani di questa edizione vi è Tommaso Zorzi. L’influencer è senza ombra di dubbio uno dei candidati alla vittoria finale e dunque tra coloro che rimarranno nella casa fino a febbraio. La verità è che il reality non terminerà il prossimo 8 febbraio, bensì il 26 e i concorrenti ancora non lo sanno. Tra coloro che hanno ammesso che un altro eventuale prolungamento del programma non lo reggerebbero, vi è proprio Zorzi.

Il gieffino ha espresso le sue rimostranze a Samatnha De Grenet, la quale essendo entrata da poco nella casa, sa perfettamente quando finisce il gioco. La De Grenet ha lasciato intendere a Zorzi che non finirà tutto proprio l’8 febbraio e ciò ha gettato ancor di più l’influencer nel panico e nello sconforto. Tommy si è subito precipitato in confessionale per chiedere agli autori se quello che gli aveva fatto capire Samantha, fosse vero.

Gli autori gli hanno lasciato intendere che la data della finale non è certa e così Zorzi sconfortato è tornato dai suoi compagni e ha spiegato loro il tutto: “Gli ho detto: ‘Io ho questa ansia ditemi solo che finisce’. Mi hanno risposto che non lo sanno. Non si può, non si può stare più in un posto del genere. Ma tu puoi tenere una persona in un posto del genere? Io me ne vado!“. Dunque, l’influecer ha minacciato di andarsene, trovando l’appoggio degli altri inquilini.

Il crollo di Tommy ha dato l’input al web per insorgere. Gli utenti difatti si sono scagliati contro Alfonso Signorini, Mediaset e la produzione, colpevoli di non tenere conto che ci sono delle persone che vivono rinchiusi ormai da mesi e che non possono essere trattati come topi da laboratorio. Questo il pensiero che serpeggia in rete nelle ultime ore.