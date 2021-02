GF Vip, Alda D’Eusanio velenosa su Maria De Filippi: "Non sa cosa sia avere un figlio"

Alda D’Eusanio ne ha combinata un’altra. Non è passata neanche una settimana da quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 5 e ha già rischiato l’eliminazione a causa di una battuta razzista che non è piaciuta affatto al pubblico, anche se poi alla fine è stata salvata dal televoto. In puntata, poi, non si è parlato dell’altra grave gaffe fatta dalla giornalista, per la quale in settimana è stata molto attaccata su Twitter e Instagram.

La D’Eusanio, infatti, ha dichiarato che Dante Alighieri era un pedofilo in quanto la sua Beatrice aveva appena nove anni (cosa non verà, dal momento che neanche si sa se la donna esistesse davvero o fosse solo una proiezione dei desideri del poeta, una sorta di figura femminile eterea e simbolica). Due sfondoni in quattro giorni dovrebbero essere più che sufficienti per capire che occorre controllarsi ed evitare di dire tutto quello che passa nella mente, visto che al GF Vip 5 si è costantemente sotto l’occhio vigile delle telecamere.

Alda D’Eusanio e la spiacevole affermazione su Maria De Filippi

Ma a quanto pare Alda D’Eusanio non ha imparato dai propri errori. Al contrario, la gieffina ha pronunciato un’altra frase di cattivo gusto, rivolta questa volta a una delle grandi protagoniste della televisione italiana, Maria De Filippi. Sposata da anni con Maurizio Costanzo, la De Filippi è amatissima dal suo vasto pubblico, che ne apprezza in particolar modo il garbo e la riservatezza.

La conduttrice tiene per sé la sua vita privata ed è gelosissima della sua famiglia; in particolar modo del figlio Gabriele, che lei e il marito hanno adottato nel 2004. Ma Alda D’Eusanio non ha esitato a sparare a zero sulla De Filippi (complice forse una certa invidia professionale) giudicando non il suo modo di condurre o i suoi programmi – il che sarebbe legittimo – ma addirittura il suo ruolo di madre.

“Lei è una che vive dentro la televisione dalla mattina alla sera. Non sa cosa è veramente avere un figlio”, ha dichiarato senza mezzi termini la D’Eusanio. Un’affermazione decisamente cattiva e di pessimo gusto, tanto che gli autori hanno prontamente abbassato i microfoni della gieffina per evitare che continuasse a fare commenti fuori luogo.