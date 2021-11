GF Vip 6, Soleil fantastica sul futuro con Alex. Lui la frena: "Pensi che sarà possibile?"

Nella scorsa diretta del “Grande Fratello Vip” il messaggio di Delia Duran per Alex Belli ha lasciato il segno. L’attore infatti dopo aver ascoltato le sue parole, sembra essere stato assalito da mille dubbi e paure per come possa vivere la moglie il rapporto con Soleil Sorgé.

Durante un incontro in sauna, i due vipponi hanno parlato a lungo di quello che stanno vivendo e ribadito che quello che si è creato tra loro è un qualcosa di particolare, un’amicizia che li aiuta ad affrontare questo percorso e che trasmette molta energia e positività. Alex sottolinea quanto sia importante la presenza di Soleil, per lui un conforto importante per non sentire la solitudine e la mancanza delle persone che ama.

Anche la Sorgé prova le stesse sensazioni e ribadisce che sarebbe un peccato cambiare atteggiamento dopo il messaggio di Delia, proprio perché lei non ha mai messo malizia anche se capisce perfettamente la reazione della Duran e comprende che vista da fuori la situazione potrebbe apparire molto diversa.

A questo punto, l’italo americana inizia a fantasticare su come potrebbe essere il loro rapporto una volta uscita dalla Casa. Immagina di potersi incontrare con Belli, la Ricciarelli e Silvestri e magari guardare assieme un’opera della soprano, oppure unire le loro creatività e dare vita a qualcosa di interessante, come per esempio preparare insieme il backstage per i servizi fotografici di Alex alla moglie Delia.

Alex frena gli entusiasmi di Soleil

La ragazza sembra entusiasta e convinta che il loro rapporto non possa che migliorare una volta tornati alla realtà, proprio perché fuori potranno dare libero sfogo alla loro creatività vivendo situazioni stimolanti che nella Casa del GF Vip non possono certo realizzare. Ma ecco che arriva una doccia fredda per la vippona, infatti Alex invece di cavalcare insieme a Soleil l’onda dell’entusiasmo, la frena e la fa tornare con i piedi per terra: “Tu pensi che tutto questo sia possibile?” le chiede facendo già capire quale sia il suo pensiero in merito. Infatti la Sorgé lo capisce e gli risponde: “Perché no?“, Belli conferma di non pensare possibile un futuro del genere e aggiuge: “Perché una delle mie più grandi paure è questa. Molte volte è difficile“.

Probabilmente Alex è consapevole che Delia non gradirebbe una frequentazione con Soleil e metterebbe di certo dei paletti. Soleil rimane spiazzata da questa risposta e cerca di abbozzare un sorriso e ingoiare il rospo, ma la sua delusione è evidente: “Capisco, allora dovremo goderci il presente e basta, poi quel che sarà .. sarà” e Alex approva.