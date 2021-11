GF Vip, notte di passione per Alex Belli: Delia Duran gli scrive una lunga lettera

Cosa ne pensa l’autore

Rossella Martielli - Indubbiamente secondo me Alex Belli sta esagerando, soprattutto con Soleil Sorge, per la quale prova una forte attrazione fisica che un po' tutti i telespettatori da casa hanno notato. Fossi in Delia Duran sarei non solo arrabbiata, ma anche e soprattutto preoccupata, perché tra il marito e l'ex corteggiatrice c'è un'intesa molto, molto forte per essere dei semplici amici.