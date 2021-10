GF Vip 6, Alex Belli e Soleil Sorgé escono allo scoperto: "Mi piace la sua presenza"

Erano giorni che al “Grande Fratello Vip” si stava notando una forte attrazione tra Alex Belli e Soleil Sorgé, tanto che gli stessi coinquilini avevano commentato che tra i due potesse esserci qualcosa di più profondo rispetto ad una semplice amicizia e Francesca Cipriani si meravigliava del fatto che la moglie di Belli non avesse ancora chiesto un confronto nella Casa.

Francesca non sa, però, che al di fuori Delia Duran non sta gradendo per nulla il comportamento di Alex e ci sono buone probabilità che presto i due si incontreranno per chiarire questa faccenda. Nel frattempo la sintonia tra Belli e la Sorgé sembra crescere di ora in ora e sono loro stessi a confermarlo in confessionale.

Alex Belli e Soleil Sorgé ammettono attrazione tra loro

L’attore ha ammesso di provare attrazione per l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne“, arrivando ad ammettere quanto la sua presenza sia indispensabile per lui: “Non ti devo nascondere che a me comunque Soleil piace. Mi piace la sua presenza, mi piace averla accanto”.

Della stessa opinione sembra essere anche Soleil che, sempre nel confessionale, fa eco ad Alex rivelando una certa attrazione nei confronti dell’attore: “Se non fosse impegnato lui e non fossi impegnata io di cuore saremmo due anime gemelle. Eh bo chi lo sa. Non credo che siamo proprio fatti neanche l’uno per l’altro. Poi una donna certe cose le sente. Quindi no. Credo”.

Insomma, sembra proprio che i due si frenino solo per le rispettive situazioni al di fuori della Casa, facendo intendere che le cose tra loro sarebbero ben diverse se fossero liberi sentimentalmente. Affermazioni che saranno sicuramente riprese nella prossima diretta del reality show, visto e considerato che anche nella scorsa puntata Alfonso Signorini aveva chiesto ai diretti interessati se il bacio che si erano scambiati per gioco, nascondesse invece dell’altro.