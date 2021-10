GF Vip, Delia parla di Alex e Soleil: "Non sono preoccupata, ma voglio entrare nella casa"

L’avvicinamento tra Alex Belli e Soleil Sorgè, due dei concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini, sta facendo molto discutere. Entrambi si stanno scambiando dei complimenti reciproci e il primo bacio, nonostante sia stato del tutto forzato dagli autori del programma con il gioco del “kiss freeze” è sulla bocca dei telespettatori.

Delia Duran, la moglie di Alex Belli, ha dichiarato di non essere per nulla preoccupata dall’avvicinamento da parte sua nei confronti di Soleil, ammettendo di fidarsi ciecamente di lui. Nel caso però la situazione iniziasse a diventare più preoccupante, ammette di voler entrare nella casa per avere un confronto con i due.

Le ultime dichiarazioni di Delia Duran

Il bacio può considerarsi già un fattore chiave per Delia, ma a quanto pare la modella non sembra essere preoccupata da questa situazione. Intervistata da “Casa Chi”, il format del magazine diretto da Alfonso Signorini trasmesso su Instagram, la donna afferma di fidarsi ancora di lui spiegando poi l’avvicinamento tra Soleil e Alex.

“Lui è stato frainteso“ afferma con convinzione Delia come riporta testualmente il sito “Biccy”: “Alex è attratto da Soleil mentalmente, perché sono uguali, sono entrambi leader, hanno caratteri forti. Non è assolutamente nulla di preoccupate. La fiducia è sempre stato il nostro punto forte”. Una volta finito il reality show ammette di voler fare un figlio con Alex, come già hanno deciso prima dell’inizio della trasmissione.

Nonostante la sicurezza ammette che entrerebbe sin da subito nella casa non escludendo una notte di fuoco: “Mi piacerebbe fare anche un appello speciale al Grande Fratello. Vorrei che mi organizzasse una cena super romantica con Alex nella Casa, che proseguirà con una notte di fuoco. Ha sentito bene, intendo dire proprio quello. Del resto, mio marito ha bisogno fisicamente di me, come io di lui. Chissà che durante questo incontro ci scappi anche un bebè”.

Praticamente Delia si è autoinvitata per le prossime puntate del “Grande Fratello Vip”, e in merito non va accontanata l’idea che possano esserci delle sorprese già dalla diretta di venerdì.