GF Vip 5, Andrea Zelletta resta solo se avrà un bagno senza telecamere: "Mi devo sfogare!"

La notizia del prolungamento del Grande Fratello Vip 5 di oltre due mesi rispetto a quanto previsto inizialmente (il reality show sarebbe dovuto finire tra qualche giorno, i primi di dicembre o al massimo per la settimana prima di Natale) ha gettato i concorrenti nello sconforto. La casa si è divisa tra chi sta pensando di rinunciare e andare via, e chi invece è più propenso a restare fino all’8 febbraio, data della finale.

Tra questi ultimi c’è Andrea Zelletta. L’ex tronista di “Uomini e Donne”, infatti, ha dichiarato che ha faticato troppo per entrare nella casa (è uno dei meno conosciuti e Alfonso Signorini aveva provinato anche altri ex protagonisti del programma di Maria De Filippi) e che dunque non ha intenzione di mollare prima di arrivare fine. E magari chissà, anche vincere. Ma ad una condizione.

Tra il serio e il faceto, scherzano ma nello stesso tempo ammettendo di avere un bisogno fisiologico da soddisfare, Andrea Zelletta ha rivelato agli amici che ha intenzione di porre una condizione ben precisa al GF Vip 5: rimarrà solo se gli verrà concesso l’uso di un bagno privato; ovvero non esclusivamente a suo uso e consumo, bensì senza telecamere. Sarebbe meglio, ha aggiunto scherzando, se fosse dotato anche di uno schermo.

Il motivo? Espletare alcune funzioni fisiologiche che da due mesi a questa parte gli sono negate per via della totale mancanza di privacy che caratterizza da sempre un reality show come il Grande Fratello. Del resto, dopo più di due mesi lontano dalla fidanzata Natalia Paragoni e nella più totale assenza di rapporti sessuali, Andrea non ha problemi ad ammettere di non farcela più.

Addirittura il ragazzo ha affermato scherzando di doversi per forza sfogare, altrimenti arriverà alla finale tirando testate contro il muro. Il “Grande Fratello Vip” deciderà di assecondare questo desiderio dell’ex tronista, considerando il tiro mancino che ha tirato ai ragazzi spiegandogli che dovranno stare in casa per molte settimane ancora? Crediamo di sì, ma lo schermo (da usare per proiettare video a luci rosse) forse è un po’ troppo!