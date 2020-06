Federica Sciarelli smentisce tutto: la conduttrice rimarrà al timone di Chi l’ha visto

Negli scorsi giorni le indiscrezioni di un possibile addio della conduttrice e giornalista Federica Sciarelli a Chi l’ha visto, programma che conduce da oltre 16 anni, si sono fatte sempre più insistenti e per questo motivo, la diretta interessata ha deciso di svelare come stanno realmente le cose in un’intervista rilasciata a La Repubblica.

La Sciarelli ha svelato di nutrire già da diverso tempo il desiderio di abbandonare la conduzione del programma e dedicarsi ad altro, vista la difficolta psicologica nell’essere sempre a contatto con il dolore delle famiglie che vivono e combattono contro il mostro della scomparsa dei loro cari.

Già l’anno scorso, quando il direttore di Rai 3 era ancora Stefano Coletta, la conduttrice aveva espresso la volontà di lasciare il programma, spiegando di vivere momenti molto difficili e complicati a causa della sofferenza con cui è costretta a convivere. Dall’altro lato, però, Federica ha anche svelato di essere trattenuta dal senso di giustizia e dalla soddisfazione derivante dall’aiutare le forze dell’ordine a risolvere gli intricati casi di scomparse e ridare sollievo e gioia alle famiglie.

Proprio per questi motivi Federica Sciarelli, anche questa volta ha deciso di rimanere ancora una volta al timone del programma d’inchiesta di Rai 3, mettendo da parte fatica e difficoltà e smentendo così ogni possibile voce in proposito.

In suo sostegno è arrivato anche Maurizio Costanzo, il quale ha svelato di nutrire una profonda ammirazione per la conduttrice: da un lato ha dichiarato di comprendere perfettamente la sua volontà di cambiare dopo ben sedici anni trascorsi nello stesso posto, ma dall’altro lato si è augurato che Federica decida di rimanere ancora al timone della trasmissione che conduce alla perfezione.

Anna Falchi, invece, non sembra essere dello stesso parere, dal momento che l’attrice in una recente intervista si è proposta come sua eventuale sostituta: ha infatti dichiarato che un programma del genere sarebbe perfettamente nelle sue corde. Archiviata questa possibilità, però, la Falchi non rimarrà a bocca asciutta: dal 29 giugno infatti condurrà C’è Tempo, su Rai 1.