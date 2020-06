Federica Sciarelli, probabile passaggio di testimone a "Chi l’ha visto?"

Federica Sciarelli non sarà più al timone di “Chi l’ha visto?”? La notizia era già girata ad aprile e si era fatto il nome di una sostituzione da parte di Roberta Bruzzone che aveva smentito assolutamente mentre dalla Rai non era arrivata nè conferma nè smentita.

Oggi però sembra ormai certo che la Sciarelli abbandonerà “Chi l’ha visto?”, il seguitissimo programma che conduce da ben 16 anni con ottimi risultati nella raccolta di testimonianze utili a ritrovare persone scomparse. Un lavoro fatto con molta attenzione dalla conduttrice e dalla sua stimatissima redazione che riguarda casi di scomparse che possono durare anche anni nei quali si resta sempre a contatto con i famigliari. La Sciarelli, tempo fa, aveva dichiarato “Tutti noi siamo come spugne, assorbiamo il dolore della gente“, come a dire che ad un certo punto diventa necessario cambiare ma poi ha, comunque, continuato nel suo percorso fino agli odierni rumors.

Secondo il sito Blogo, Federica Sciarelli rimarrebbe comunque ben salda a Rai 3. Il direttore di rete avrebbe pensato di affidarle una trasmissione tutta nuova, un programma totalmente di politica previsto per il venerdì in prima serata e, quindi, una nuova Sciarelli, che – secondo indiscrezioni – avrebbe accettato il cambiamento lasciando il suo ruolo storico.

I vari rumors, danno come papabili innanzitutto due giornaliste interne Rai : la giornalista Lidia Galeazzo e la attuale conduttrice di “Storie Italiane su Rai1” Eleonora Daniele, una scelta quindi che privilegia le risorse che già lavorano per l’emittente.

Come detto, queste sono al momento solo indiscrezioni che potranno essere confermate o smentite solo al momento della presentazione dei palinsesti della nuova stagione televisiva. Nonostante siano indiscrezioni e non ci siano conferme, il web è insorto twittando contro l’ipotesi dell’ abbandono della Sciarelli di un programma che è di per sè molto interessante e utile ma in cui la delicatezza e al contempo la determinazione della conduzione di questa donna tenace ha fatto una gran parte. Non ci resta che attendere.