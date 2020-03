Disney+ è finalmente approdato in Italia

Si apre un nuovo mondo per i fan del marchio Disney, con una piattaforma di contenuti in streaming nuova di zecca, i cui contenuti spaziano dai grandi classici ad una vasta selezione di eroi Marvel e Pixar, per arrivare dritti al cuore degli appassionati di Focus, grazie ad una serie di documentari su scienza, natura e animali. Disney+ ha debuttato il 12 novembre 2019 negli Stati Uniti, per poi allargarsi ad altri Paesi.

È evidente una certa cura nella creazione dei contenuti presenti su Disney+, poichè non mancano attori del calibro di Will Smith, che fa la sua comparsa nella sezione del National Geographic per presentare la nascita del pianeta terra o Bear Grylls che ci guida, invece, alla scoperta degli ambienti più estremi del pianeta.

La pagina iniziale di Disney+ si apre in stile Netflix, suddividendo per categorie film e serie/docu-serie in base a 5 grandi famiglie: Disney, Pixar, Star Wars, Marvel e National Geographic. Il sistema vede un organizzazione semplice ed intuitiva, adatta insomma a grandi e piccini. Per registrarsi sulla piattaforma basta scaricare l’applicazione o andare sulla home del sito stesso, da dove si potrà accedere alla prova gratuita di una settimana, al pagamento mensile di 6,99€ o al pagamento annuale (più conveniente) di 69,99€.

Bisogna quindi creare un account immettendo un’email valida, una password di sei lettere e indicando la modalità di pagamento prescelta (paypal o carta di credito). È sicuramente un punto a favore il fatto che la semplice registrazione di un account preveda una visione, in contemporanea, su quattro schermi, per un’installazione massima su dieci dispositivi.

Altro punto di forza della piattaforma è la vastità dei contenuti: per i curiosi non manca la possibilità di strizzare un’occhio alla scienza grazie alla collaborazione con il National Geographic e per i più piccini, e non solo, abbiamo cartoni/film quali “Aladdin”, “La bella e la bestia”, “Cenerentola”, “Maleficent”, “Inside Out” e moltissimi altri.

Gli appassionati non sottovaluteranno, inoltre, la presenza di cartoni animati storici di Paperino e Topolino; fu quest’ultimo infatti, nel 1930, a gettare le fondamenta dell’impero Disney. Immagini in alta definizione: risoluzione 4K, ultra HD in Dolby Vision. Per una visione migliore si può impostare, se possibile, lo schermo su effetto dinamico/true motion.