Daydreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni 11 giugno 2020: una brutta sorpresa attende Can

Il dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne” ha lasciato il posto alla soap opera turca “Daydreamer – Le ali del sogno“, che ha segnato il ritorno su Canale 5 di Can Yaman, l’attore che ha conquistato il pubblico italiano grazie al ruolo di Ferit Aslan nella soap estiva andata in onda lo scorso anno “Better Sweet – Ingredienti d’amore“.

La prima puntata della nuova telenovela è andata in onda ieri 10 giugno, e oggi sarà trasmessa la seconda, sempre su Canale 5 alle 14.45. Le anticipazioni dell’episodio di oggi ci dicono che Sanem parla con la sua migliora amica Ayhan del bacio imprevisto con l’uomo del mistero che deciderà di chiamare “Albatros”.

Le anticipazioni di Daydreamer dell’11 giugno 2020

Nel frattempo Can viene a sapere, grazie all’avvocato Metin, che Aziz vuole andarsene per un periodo di tempo dalla Fikri Harika, il motivo che lo porta a prendere questa decisione è la necessità di curare una brutta infezione che ha colpito i suoi polmoni. Appresa questa decisione, Can scende in campo e con fermezza accetta di prendere il comando dell’agenzia pubblicitaria, deciso anche a scoprire chi si cela dietro il traditore che passa tutti i loro lavori ad Aylin.

Una brutta sorpresa attende Can, ancora ignaro circa la reale identità della talpa. Infatti, mai potrebbe immaginare che il truffatore è più vicino a lui di quanto possa mai pensare: si tratta del fratello Emre, legato sentimentalmente con Aylin. Sarà proprio lei a chiedere al suo amante di continuare il doppio gioco e passare informazioni sulle prossime campagne pubblicitarie della Fikri Harika.

Muzaffer non si arrende e la certezza che Sanem diventerà sua moglie si fa sempre più forte in lui. A tal proposito, riesce a convincere la madre Aysun a chiedere la mano della ragazza. Per saperne di più, non ci resta che attendere la messa in onda su Canale 5 alle 14.45 circa.