Dayane Mello amica di un autore del GF Vip: protezione per la gieffina

L’edizione in corso del “Grande Fratello Vip” giunge al termine. Lunedì 1 marzo, Alfonso Signorini decreterà il vincitore. Ma le polemiche intorno al reality show non accennano a placarsi, soprattutto per quanto riguarda Dayane Mello. Nel bene o nel male, Dayane sarà ricordata come una delle protagoniste del GF Vip. La modella brasiliana non si è mai risparmiata in nulla, scontrandosi coi suoi compagni d’avventura e ammettendo addirittura di essersi presa una cotta per la sua amica, Rosalinda Cannavò.

Il rapporto con Rosalinda sembra essere definitivamente deteriorato e come se non bastasse, le accuse da fuori ai danni della Mello non accennano a placarsi. Da settimane si parla di voti provenienti dal Brasile e che puntualmente hanno salvato la gieffina da tutte le nomination e che l’hanno decretata prima finalista di questa edizione. La questione ha scatenato un grande putiferio.

Adesso però, una nuova nube si sta abbattendo sulla Mello e sul GF. In particolar modo, sembrerebbe che la modella brasiliana sia amica di uno degli autori del “Grande Fratello Vip”. A lanciare l’indiscrezione è stato l’influencer Amedeo Venza, il quale ha ripreso un post di una pagina Instagram che si occupa di gossip. Venza nelle sue storie, ha fatto riferimento a tante cose strane che non fanno tornare i conti, accompagnate da quanto si apprende dalla pagina sopra menzionata e postando poi una foto della Mello con l’autore in questione.

“Dayane con il suo amico autore Marco Fortis, 47 anni, autore, regista del Grande Fratello. E’ lui che la protegge e durante il giorno si parlano dal confessionale. Signorini sa tutto, anche dei voti brasiliani che dovevano bloccare dall’inizio, ma non l’hanno fatto e così tutti i concorrenti che sono usciti e noi che abbiamo votato, siamo stati presi in giro“, queste le parole pubblicate.

Venza ha fatto notare anche, come Natalia Paragoni, fidanzata di Andrea Zelletta, abbia messo like al post. L’autore in questione dunque sarebbe Marco Fortis e lo stesso Venza ha poi pubblicato la foto che lo ritrae insieme alla Mello, segno appunto che i due si conoscevano già prima del GF. Stando a quanto si apprende, i due parlerebbero costantemente dal confessionale e sarebbe lui a proteggerla.

La situazione diventa sempre più ingarbugliata, il trash altissimo e con la finale alle porte la temperatura sale. Certo è che si potrebbe andare avanti anche fino a natale prossimo, questo cast non smetterebbe mai di sorprendere. Nel mentre, si attende un eventuale intervento da parte di Fortis, dove spiega come stanno le cose.