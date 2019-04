"Ciao Darwin 8", anticipazioni sesta puntata

La sesta puntata dell’ottava edizione di “Ciao Darwin” andrà in onda venerdì 19 aprile su Canale 5 alle 21:30 circa, dopo “Striscia la notizia”, come sempre a presentarla sarà Paolo Bonolis, con Luca Laurenti e Madre Natura.

In questa puntata le categorie che si sfideranno saranno “Davide” contro “Golia”, che è un altro modo per indicare i “Bassi” contro gli “Alti”. Queste categorie si sono già scontrate nel corso delle varie edizioni del programma, per esempio nella quinta edizione dove lo scontro era tra “Micro”, capitanati da Yuri Chechi, e “Macro”, rappresentati da Elenoire Casalegno, a vincere la puntata furono i “Micro”. Inoltre nella prima puntata della prima edizione di “Ciao Darwin”, andata in onda il 3 ottobre del 1998, si sfidaronno “Bassi” contro “Alti” i capitani in quell’occasione furono rispettivamente Lello Arena e Christian De Sica e vinsero gli “Alti”.

Nella puntata di venerdì Fabio Basile sarà il capitano della squadra dei “Davide”, Basile che è alto 1 metro e 72 centimetri è uno judoka campione olimpico a Rio de Janeiro nel 2016, conosciuto dal pubblico anche per aver partecipato a Ballando con le stelle nel 2017 ed al Grande Fratello Vip nel 2018. Il capitano della squadra dei “Golia” sarà invece Luigi Mastrangelo, ex pallavolista, alto 2 metri e 3 centimetri, ed anche lui ha partecipato a Ballando con le stelle nel 2013.

I concorrenti delle due squadre, affronteranno le varie prove per cercare di aggiudicarsi la vittioria, dalle spassose macchina del tempo e genodrome, passando per la prova di coraggio, fino al dibattito e i cilindroni. Non è stato reso noto chi sarà la modella che impersonerà Madre Natura, mentre nella scorsa puntata era Sara Vulinovic, modella croata.

Il programma sta ottenendo un grandissimo successo con una media di telespettatori di 4 milioni e il 24% di share, tuttavia non mancano le polemiche, nei social e sui giornali Ciao Darwin viene accusato di essere programma volgare, dove si mercifica la donna e anche gli animalisti insorgono perchè spesso nelle prove di coraggio si sfruttano gli animali.