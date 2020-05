Che tempo che fa, Paola Perego racconta degli attacchi di panico

Nell’ultima puntata andata in onda domenica 24 maggio di Che tempo che fa, condotta da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto, uno degli ospiti in collegamento da Roma, dal momento che la trasmissione va in onda da Milano, è stata Paola Perego. La celebre conduttrice ha presentato il suo libro in cui racconta di momenti difficili a causa degli attacchi di panico che è riuscita a superare.

Il libro della conduttrice s’intitola “Dietro le quinte delle mie paure” uscito il 12 maggio che racconta la sua lunga battaglia contro gli attacchi di panico che è riuscita a superare grazie all’aiuto di esperti del settore. Ha sofferto di questo problema per tantissimi anni e, solo ora, nero su bianco, ha avuto il coraggio di parlarne.

Gli attacchi di panico che ha sempre definito come un mostro e che ora ha superato come racconta la stessa Perego con queste parole: “Per uscirne mi sono dovuta curare. Mi sono affidata a medici esperti, ho preso dei farmaci e ho fatto psicoterapia”. Racconta che l’unico modo per superare gi attacchi di panico e affrontare le sue parole era curarsi proprio come ha fatto lei.

Soltanto curandosi, ha potuto capire che il mostro, come ha sempre definito gli attacchi di panico, non era un nemico, bensì una parte di sè e del suo cammino. Ora che tutto è tornato a posto, Paola Perego sta finalmente bene e riesce a vedere ogni colore in modo chiaro e nitido, segno che si è ripresa e ha cominciato un altro percorso.

Inoltre, Fabio Fazio e Paola Perego, hanno anche scherzato molto ricordando il fatto che, nell’ambito dello spettacolo, il colore viola del vestito indossato dalla conduttrice, porti sfortuna. Inoltre, Fazio ha concluso il collegamento con la Perego dicendo che la vede felice e serena, segnale di ripresa e di addio ai fantasmi. In base alle ultime indiscrezioni, la Perego è pronta a tornare nella nuova stagione con un programma in onda su Rai 2.