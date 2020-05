"Dietro le quinte delle mie paure", Paola Perego presenta il suo libro

Il prossimo 12 maggio esce nelle edicole e negli store online il libro di Paola Perego, intitolato “Dietro le quinte delle mie paure: Come gli attacchi di panico mi hanno cambiato la vita”. Come riportato dalla descrizione di “Amazon“, quest’opera parlerà del suo passato e di come la conduttrice sia riuscita a combattere gli attacchi di panico.

Paola Perego non definisce questo libro come una vera e propria autobiografia, ma parla di un racconto sincero comprendente tutti gli alti e bassi che ha dovuto giocoforza affrontare per combattere il suo problema. Fortunatamente oggi la conduttrice è riuscita a combattere le sue paure e si dichiara molto felice di raccontarlo in questo libro.

L’emozione di Paola Perego

Sul suo profilo Instagram, Paola Perego negli ultimi giorni sta rilasciando continuamente delle piccole anticipazioni sul suo libro. La moglie di Lucio Presta si dichiara molto emozionata perché si è dedicata anima e corpo a questo progetto, mettendosi a nudo per la prima volta in vita sua.

Parlando nello specifico del suo libro dichiara: “E’ un racconto sincero di tutti gli alti e bassi, di tutte le sconfitte e le vittorie che ho affrontato nella mia lunga, estenuante battaglia contro gli attacchi di panico. ‘Il mostro’ come lo chiamo io, mi ha perseguitata per più di 25 anni […]. Oggi però il Mostro non c’è più, e sono felice di potervi finalmente, senza più filtri nè paure, raccontare chi sono ma soprattutto chi sono stata”.

Oltre alla questione libro, Paola Perego sta trascorrendo un periodo d’oro. Infatti, come lei stesso ha dichiarato durante una chiacchierata con i suoi fan su Instagram, dopo l’emergenza Coronavirus condurrà un nuovo programma in televisione, ma non ha specificato però la rete sulla quale andrà in onda.