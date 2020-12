Caos Mediaset, Barbara D’Urso annuncia l’arrivo del "Grande Fratello Nip". Ma "L’Isola dei Famosi"?

I reality show sono senza dubbio il fiore all’occhiello di casa Mediaset. Nemmeno il tempo di calare il sipario su un’edizione, che già si pensa alla messa in onda di un altro reality. Dunque, attualmente è in onda su Canale 5 il “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini. Il reality è stato slittato fino a febbraio 2021, grazie all’enorme successo che sta riscuotendo.

Ma i vertici Mediaset pensano già alla primavera e a chi rimpiazzerà il “Grande Fratello Vip”. Nelle ultime ore si è molto parlato della nuova edizione de “L’Isola dei famosi”. I lavori sarebbero in fermento per far partire il reality della sopravvivenza la prossima primavera. Ilary Blasi sarebbe pronta a prendere il posto di Alessia Marcuzzi nelle vesti di conduttrice e diversi nomi che svolgeranno il ruolo di naufraghi, sono emersi.

L’isola che ospiterà i vip dovrebbe cambiare e a causa del Covid, dall’Honduras ci si dovrebbe trasferire in Europa. Insomma, tutto sembrava essere pronto, almeno fino a quando Barbara D’Urso ha annunciato che in primavera tornerà col “Grande Fratello Nip“. Intervistata dal magazine “Oggi”, la D’Urso ha ufficializzato il ritorno in primavera dell’edizione nip del reality più longevo della storia.

“Posso annunciare che in primavera arriverà una nuova edizione. Sono tornata con orgoglio a condurre il Grande Fratello Nip“, queste le parole della conduttrice. Dunque, questa è una vera e propria bomba sganciata, che getta un’ombra in casa Mediaset e scatena il caos. “L’isola dei famosi” era pronta e adesso si scopre che in realtà sarà rimpiazzata dal “Grande Fratello Nip”.

Nemmeno il tempo di terminare la lunghissima edizione vip condotta da Alfonso Signorini, che subito si riparte con quella nip condotta da Barbara D’Urso. E in tutto ciò, che fine farà “L’Isola dei famosi“? Al momento i vertici Mediaset tacciono sulla vicenda. Sicuramente il reality della sopravvivenza non era stato annunciato, ma è pur vero che il ritorno del “Grande Fratello Nip” arriva come un fulmine a ciel sereno. Non resta dunque che attendere eventuali nuovi sviluppi, ufficialità e prese di posizione.