Can Yaman rifiuta Barbara D’Urso, preferendo "C’è posta per te" e "Verissimo"

Can Yaman ha iniziato a farsi conoscere nel nostro Paese grazie alla serie turca “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore”, con la quale ottiene un notevole successo. L’attore poi si consacra in Italia con “DayDreamer – Le ali del sogno”, mentre “Bay Yanlış” resta ancora una serie inedita da noi.

Per via di questo enorme successo, si è parlato di Can Yaman nei mesi scorsi come possibile concorrente del “Grande Fratello Vip“. Secondo le indiscrezioni, però, avrebbe deciso di rifiutare la proposta di Alfonso Signorini poichè aveva considerato troppo basso il cachet offerto da Canale 5.

Nel nostro Paese ha rilasciato un’intervista a “Live – Non è la D’Urso“, il talk show in onda di domenica condotto da Barbara D’Urso. Tuttavia la conduttrice riesce a far arrabbiare i fan quando, in una puntata di “Pomeriggio Cinque”, durante la presentazione dei suoi servizi non riesce neanche a pronunciare il suo nome: “Sapete da cosa partiamo? Da lui, lui! Gian, Han, An… Yaman”.

Can Yaman rifiuta Barbara D’Urso

Sono mesi ormai che le fan chiedono a gran voce sui social network a Can Yaman di lavorare in Italia, e finalmente il loro desiderio è stato esaudito. Per il momento, nonostante l’incontro con il regista Ferzan Özpetek, arriverà nel nostro Paese solamente per un paio di ospitate.

Can ha accettato di prendere parte a una puntata di “C’è posta per te“, che però verrà trasmesso su Canale 5 nel mese di gennaio 2021. L’attore, oltre a dire “sì” alla De Filippi, ha deciso di rilasciare un’intervista a Silvia Toffanin nel suo rotocalco “Verissimo“.

Il sito Dagospia, diretto da Roberto D’Agostino, rilascia un’indiscrezione clamorosa: Can avrebbe rifiutato di farsi intervistare da Barbara D’Urso: “Il turco Can Yaman e’ sbarcato nella capitale: sarà ospite di ”C’e’ posta per te” che ha iniziato le registrazioni della nuova stagione. L’attore della soap ‘Daydreamer’ ha preferito il people show di Maria De Filippi a ‘Live'”.