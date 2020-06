Belen e Stefano a "Temptation Island Vip"? Maria De Filippi ci mette lo zampino

Il matrimonio tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez sembra essere definitivamente giunto al capolinea, per la seconda volta. La coppia, che ha un figlio, Santiago, dopo un forte periodo di crisi che li aveva portati a separarsi qualche anno fa, addirittura entrambi avevano intrapreso strade differenti, con Belen che era fidanzata con il campione di motociclismo, Andrea Iannone, sembrava aver ritrovato la sintonia e l’amore di un tempo.

Da qualche settimana però, una nuova e forte crisi si è addensata sulla coppia composta da Belen e Stefano, addirittura lui è andato via da casa a Milano, tornando nella sua Napoli e naturalmente trattandosi della Rodriguez, la regina del gossip, la cronaca rosa è letteralmente impazzita, cercando di mettere insieme pezzi su pezzi del puzzle, con le diverse testate che cercano di accaparrarsi l’indiscrezione migliore.

Adesso però sembrerebbe essere scesa in campo Maria De Filippi, colei che ha lanciato De Martino sul piccolo schermo (difatti Stefano ha partecipato ad “Amici” e poi ne è diventato ballerino professionista) e gli ha fatto conoscere Belen (difatti la Rodriguez era nel corpo di ballo di “Amici”, Stefano era ballerino professionista e i due si conobbero e innamorarono, nonostante all’epoca De Martino fosse fidanzato con Emma Marrone).

Queen Mary è pronta a metterci lo zampino e vorrebbe i due coniugi in crisi, pronti a partecipare a “Temptation Island Vip“. Questo è il sogno accarezzato dalla conduttrice. La notizia viene riportata dal settimanale “Vero Tv“, notizia alla quale viene addirittura dedicata la copertina e che se fosse confermata, avrebbe dell’incredibile. Una vera e propria bomba, che inevitabilmente porterebbe ad un’impennata degli ascolti della trasmissione.

In realtà, Stefano ha più volte ammesso di non voler parlare della sua vita privata, così come le regole del programma sono che le coppie che vi partecipano non devono essere sposate e non avere figli, tutti elementi che invece caratterizzano Belen e De Martino. Queen Mary potrebbe essere pronta a fare uno strappo alla regola e assicurarsi due pezzi da 90, che se davvero dovessero partire alla volta della Sardegna, sarebbe davvero un gran colpo.