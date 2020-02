Beautiful, anticipazioni degli episodi in onda dal 20 al 23 febbraio

Tutti i giorni su Canale 5 viene trasmessa la soap opera Beautiful alle 13.40, negli episodi in onda dal 19 al 23 febbraio ci saranno molti colpi di scena. Bill Spancer è deciso ad ottenere il perdono dei figli e vuole iniziare con quello di Wyatt, per questo lo incontra nel suo studio alla Spencer Pubblication. L’uomo inizia subito a scusarsi con il figlio per gli sbagli che ha commesso in passato promettendogli di non ripeterli più. Bill propone al figlio di tornare a lavorare nell’impresa di famiglia e di lasciare il suo lavoro alla Forrester promettendogli un ruolo di rilievo alla Spencer Publications.

Wyatt è molto attratto dalla proposta del padre ma decidere di coinvolgere la fidanzata Sally. Il ragazzo vincola il suo ritorno alla Spencer ad una proposta, ossia accetta di tornare in azienda solo a patto che il padre aiuti Sally a far risorgere la “Spectra Fashions” da lui affondata con tutti i mezzi. Sally, venuta a conoscenza della cosa, inizia a sognare ad occhi aperti la rinascita della sua casa di moda e si domanda come sarebbe stata la sua vita adesso se Bill non avesse deciso diversamente.

Zeo promette al padre di non raccontare a nessuno quello che ha fatto con la figlia di Hope perché gli vuole bene e non vuole mandarlo in prigione. Contemporaneamente Hope si sfoga con la madre e le fa capire che è sempre più convinta che il marito debba stare con Steffy, Kelly e Phoebe perché le bambine hanno bisogno di un padre.

Dopo lo sfogo la ragazza torna a casa, Liam rientrato dal lavoro la vede sconsolata ed i due iniziano a parlare. Hope dice al marito di andare da Steffy perché deve aiutarla e stare con le bambine che hanno bisogno di lui, il ragazzo dice alla moglie che le può vedere in un altro momento.

Brooke, dopo aver parlato con la figlia, va da Steffy spiegandole quello che vuole fare la figlia e le chiede aiuto perché è molto preoccupata. Quando Brooke lascia la casa di Steffy, la ragazza riceve un altra visita, il nonno Erick va a trovarla. La ragazza allara racconta al nonno le intenzioni di Hope e chiede al pilastro della famiglia un consiglio su cosa deve fare.