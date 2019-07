Beautiful, anticipazioni americane: Thomas commette una nuova follia per Hope

Altre anticipazioni di Beautiful arrivano dall’America e ci mettono al corrente di altri fatti inaspettati che saranno trasmessi a breve anche negli episodi in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.40. Le ultime news americane hanno rivelato che presto Hope e Liam scopriranno che la piccola Betty è viva.

Questa notizia creerà molti danni collaterali, uno dei quali la disperazione di Steffy che al momento considera Beth – per lei Phoebe – sua figlia a tutti gli effetti. Abbiamo lasciato Liam e Hope con la certezza che Beth sia viva, la confessione di Flo non ha lasciato dubbi e la donna non è riuscita a conservare un segreto così enorme e ha svuotato il sacco.

Ora, la questione si concentra su Steffy e il ruolo che ha assunto nei confronti della piccola, adottandola dalla mamma naturale che pensava fosse Florence. Le carte di mescolano di nuovo e entra in scena una nuova figura, il detective Sanchez, per indagare su ciò che è accaduto veramente quando Hope ha partorito.

Beautiful, problemi in arrivo per Hope e la nuova follia di Thomas

Hope, infatti, sembra non avere la strada spianata per poter riavere la sua bambina, sorgono problemi a livello legale che metterebbero il bastone tra le ruote alla Logan. Nel frattempo lei e Thomas si sono sposati e quest’ultimo sta facendo di tutto per tenere con sé la ragazza, dimostrando puntata dopo puntata la sua instabilità emotiva e mentale.

Proprio per questo, sembra commettere l’ennesima pazzia e ci sarà un clamoroso colpo di scena. Per cercare di aiutare Hope, infatti, Thomas decide di rapire la piccola Beth, credendo così di risolvere la situazione e dare finalmente alla Logan la famiglia che tanto aveva desiderato. Il figlio di Ridge, quindi, sembra pronto per commettere anche questa follia, dopo l’uccisione di Emma.