Beautiful, anticipazioni americane: Hope e Liam scoprono la verità sulla piccola Beth

Dall’America giungono delle grosse novità sulla soap opera Beautiful, la telenovela iniziata nell’ormai lontano 1991 e che ha saputo tenere incollati allo schermo milioni di italiani, appassionando il pubblico puntata dopo puntata. Le anticipazioni americane ci fanno sapere che finalmente Hope e Liam sapranno la verità sulla loro figlia Beth.

Beth è viva! Il giovane Spencer sente Florence e Thomas mentre parlano tra loro e comincia ad avere dei sospetti, così chiede una mano a Wyatt per indagare, l’uomo infatti sta uscendo con Flo. Per maggiore chiarezza, è doveroso ricordare che proprio Flo fa finta di essere la madre adottiva della bimba, che Steffy poi adotta chiamandola Phoebe.

Beautiful, Hop e Liam scoprono che la loro Beth è viva

Però Florence si sente in colpa e confessa tutta la verità: così racconta a Brooke e a Ridge come sono andate davvero le cose quando Hope ha partorito. Il dottor Reese, il papà di Zoe, ha dato in adozione la bimba a Stefy e ha finto quindi che fosse morta. Hope a questo punto arriva a sapere come stanno davvero le cose, ma la situazione non è del tutto risolta.

Hope e Liam potranno ricongiungere la loro famiglia, ma Steffy si sta prendendo cura di Beth e la crede sua figlia, e separarsi da lei le procurerà parecchio dolore. Ma non è tutto: Hope si è sposata con Thomas e lui era al corrente di questo enorme segreto. Vedremo come si metteranno le cose e cosa deciderà di fare Forrester. Quest’ultimo è ormai fuori controllo, ossessionato da Hope arriva anche a uccidere la povera Emma.

Il ricongiungimento tra Hope, Liam e Beth sarà un momento molto emozionante e ci saranno altre grandi sorprese per i telespettatori della soap opera nelle prossime puntate. Una cosa certa è che qualcuno soffrirà molto e sarà Steffy quando dovrà rinunciare a quella che ora è sua figlia. Vedremo quale sarà la prossima mossa di Thomas.