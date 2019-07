Beautiful, anticipazioni americane: Brooke, Xander, Justin e Bill hanno dei sospetti sulla morte di Emma

Dalle anticipazioni americane di “Beautiful” scopriamo che molti personaggi hanno dei sospetti sulla morte di Emma Barber. Bisogna ricordare che la ragazza è morta in auto dopo essere uscita di strada ma, nessuno sa che ad aver causato l’incidente è stato Thomas perché non voleva che la ragazza parlasse con Hope e svelasse a tutti che Phoebe in realtà è Beth.

Justin, lo zio di Emma, non appena appreso la notizia dell’incidente telefona al suo grande amico Bill Spencer. L’avvocato è sconvolto riesce a stento a parlare ma racconta quanto accaduto, è disperato. Bill promette al suo unico grande amico che gli starà accanto e che lo aiuterà a scoprire quanto accaduto e che se ci sarà un colpevole quello pagherà.

Brooke Logan è sempre più convinta che Thomas Forrester sia completamente ossessionato da sua figlia e che stia facendo di tutto per allontanarla dal marito. e pensa che lo fa sfruttando la tragica morte di Beth e soprattutto facendo leva sul proprio figlio appena rimasto orfano di madre. Brooke, non appena appresa la notizia della morte di Emma, inizia a sospettare che Thomas c’entri qualcosa e ottiene la conferma proprio da Pam.

La donna confessa alla Logan e anche ad Hope che la sera dell’incidente il ragazzo stava litigando animatamente con Emma e che poi entrambi sono andati via di corsa, questo dettaglio fa scaturire in Brooke la certezza che sia lui il colpevole.

Xander non appena scopre che Emma è morta parla con Florence, la giovane che si è finta la madre naturale di Phoebe, entrambi sospettano che a causare la morte di Emma sia stato Thomas. Per cercare di provare i loro sospetti iniziano a chiedere al giovane Forrester dove fosse quando è morta Emma, dalle risposte del ragazzo comprendono immediatamente che qualcosa non torna considerando anche il fatto che Thomas è parso fortemente instabile ed ossessionato da Hope e dal desiderio che lei diventi la madre di suo figlio.