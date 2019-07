Beautiful anticipazioni americane, Emma è stata uccisa da Thomas. Il ragazzo non voleva che fosse scoperto il suo piano

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che morirà un altro personaggio, questa volta ad essere sacrificato sarà il personaggio di Emma. Da quanto emerge dagli USA questa morte servirà a scuotere le coscienze delle persone coinvolte e a prolungare la storyline del momento.

Emma Barber, nipote di Justin Barber che è il braccio destro di Bill Spencer, nell’ultimo periodo è diventato un personaggio chiave dopo aver scoperto che Phoebe è in realtà Beth, ossia la figlia di Liam e Hope. La giovane da subito vuole raccontare la verità ad Hope ma viene ricattata da Thomas e per il bene di Xander decide di mantenere il segreto.

Thomas uccide Emma

Emma è da subito restia a mantenere il segreto su Beth, dopo un primo momento in cui tace decide di raccontare tutta la verità ad Hope. Thomas, che è anche lui al corrente della finta morte di Beth e della successiva vendita a Steffy, vuole che la verità non venga mai a galla e proprio per questo cerca ripetutamente di convincere la ragazza a tacere.

Un sera, alla Forrester, inizia una brutta discussione tra Thomas ed Emma. Il ragazzo cerca per l’ennesima volta di convincere la Barber a tacere e lo fa spiegandole: “E’ meglio che Hope non sappia nulla perchè la verità le infliggerebbe solo altro dolore”. Emma trova del tutto insensato cio che le viene detto da Thomas. Il ragazzo insiste dicendo che non trova giusto che la piccola Phoebe venga strappata da quella che considera sua madre e che l’ha cresciuta, e poi aggiunge “Io e Douglas saremo la famiglia di Hope“ questa frase sconvolge Emma che dice al ragazzo “Hope saprà la verità“ e scappa via.

Thomas inizia l’inseguimento della ragazza mentre corre per la Forrester in cerca di Hope. Ad un tratto Emma prende l’auto diretta a casa di Hope per raccontarle tutto. Il giovane forrester la insegue e abbaglia la ragazza proprio mentre è intenta a scrivere un messaggio ad Hope. A causa di Thomas, Emma finisce giù per una scarpata; il giovane Forrester scende e solo dopo essersi assicurato della morte della ragazza fugge via e va da Hope fingendo che non sia accaduto nulla.