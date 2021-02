Barbara D’Urso smentisce le dichiarazioni di Memo Remigi: "Mai stata con uno sposato"

Barbara D’Urso non ci sta e ha deciso di far sentire la sua voce, ribadendo una volta per tutte quella che è la sua verità. Lo ha fatto nel corso del seguitissimo talk-show “Pomeriggio 5“, che conduce tutti i giorni dal lunedì al venerdì sulla rete ammiraglia Mediaset. A far infuriare così tanto la popolare conduttrice di Cologno Monzese è stata un’intervista rilasciata da un suo ex fidanzato, il cantante Memo Remigi, al settimanale “Di Più TV”.

L’intervista di Memo Remigi, oggi 82enne, è stata ripresa da diverse testate giornalistiche, tra cui il Corriere della Sera. In lutto per la scomparsa, avvenuta a gennaio, della moglie Lucia, l’uomo ha ricordato di aver tradito la donna con Barbara D’Urso negli anni Settanta. La D’Urso aveva 19 anni, lui venti in più: andarono a vivere insieme e – sempre stando alla versione di Remigi – sua moglie lo cacciò di casa. “Presi un bilocale in affitto per vivere con Barbara” ha dichiarato il cantante. E ancora: “Con lei mi sentivo un po’ un papà che cercava di proteggere una giovane fanciulla bella e inesperta”.

Peccato che le cose non stiano propriamente così. O almeno è ciò che sostiene Barbara D’Urso, che da questa versione dei fatti non ne esce affatto bene, essendo stata additata come amante di un uomo sposato. In diretta a “Pomeriggio 5”, la conduttrice ci ha tenuto dunque a fare delle importanti rettifiche. Tanto per cominciare, ha dichiarato seccata, quella con Memo Remigi non fu affatto una relazione clandestina.

In secondo luogo, l’artista non era sposato: stando a quanto sostiene Barbara, era separato da anni dalla moglie, la quale aveva persino un altro fidanzato. Un’altra piccata precisazione riguarda l’appartamento dove la neo-coppia andò a vivere. Si trattava sì di un bilocale in affitto, ma non lo prese Remigi. La conduttrice si è ribellata affermando che quella era casa sua, che la pagava con i suoi soldi: semplicemente, visto che stavano insieme, lui andò a vivere da lei.

Insomma, le cose sarebbero andate in maniera completamente diversa rispetto alla versione data da Memo Remigi, con cui il volto noto di Mediaset ha confermato però di aver vissuto una grande, intensa storia d’amore. Ora la palla passa a lui: replicherà alle parole della ex famosa?