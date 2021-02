Memo Remigi parla della sua relazione con Barbara D’Urso: "Con lei mi sentivo un papà"

La relazione tra Barbara D’Urso e Memo Remigi ai tempi ha fatto molto discutere le cronache di gossip a causa bei ben diciannove anni di differenza. Nonostante questo la conduttrice, nelle varie interviste, rivela di aver un bel ricordo del cantante e che all’epoca provava un forte sentimento nei suoi confronti.

I motivi della rottura a oggi non si conoscono ancora, ma secondo alcuni rumor mai confermati la D’Urso in quel periodo avrebbe avuto una relazione anche con Pupo. Queste voci si sono accese soprattutto nell’ultimo periodo quando Pupo, in una intervista rilasciata a Sky, rivela di aver scritto il brano intitolato “La storia di noi due” per la “Barbarella”.

Come riportato dal sito “Gossip e Tv” il cantante classe ’38 ha rilasciato una intervista al settimanale “Di Più Tv“. In questa circostanza ritorna a parlare del suo flirt con la D’Urso durata per circa quattro anni, anche se il ricordo più importante va alla moglie Lucia Russo, scomparsa nel gennaio del 2021.

L’artista rivela che durante il suo periodo d’oro è stato protagonista di molte scappatelle che hanno messo a repentaglio la sua storia con Lucia Russo: “In tanti anni di matrimonio io ho fatto anche errori clamorosi. Le chiamo “scivolate”, ma dovrei dire tradimenti. Nel mondo dello spettacolo ci sono tante di quelle tentazioni che resistere era al di sopra delle mie possibilità. Ero un volto famoso e le mie scivolate finivano sui giornali e la più celebre fu quella con Barbara D’Urso”.

Successivamente inizia a parlare in maniera ancora più dettagliata della storia con la D’Urso, dichiarando che la moglie lo cacciò di casa e che prese quindi in affitto un bilocale per vivere insieme Barbara: “Con lei mi sentivo un po’ un papà che cercava di proteggere una giovane fanciulla bella e inesperta”.

Proprio a causa di questa storia Lucia chiese il divorzio da Memo Remigi ufficializzato nel 1983, anche se ammette che l’amore tra i due non è mai scemato del tutto. Per questo motivo sono ritornati insieme dopo alcuni anni, e con il tempo sono riusciti nuovamente a costruire un rapporto.