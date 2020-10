"Ballando con le stelle", ancora problemi: Rosalinda Celentano non sta bene

Problemi senza fine per Milly Carlucci; sembra infatti che questa edizione di “Ballando con le stelle” non abbia intenzione alcuna di trascorrere un periodo esente da problemi. C’è chi addirittura ha soprannominato lo show del sabato sera, un vero e proprio “medical drama”. Numerosi infatti sono i concorrenti che hanno avuto tutta una serie di problemi di salute.

Prima ancora di iniziare lo spettacolo, si apprese all’epoca della positività al Covid-19 di Daniele Scardina e Samuel Peron, poi si è passati all’intervento di appendicite di Raimondo Todaro, per poi giungere all’incidente in sala prove per la Mussolini. Oggi si apprende che anche il ginocchio di Rosalinda Celentano ha riscontrato dei problemi, compromettendo quindi le prove per la donna.

A rivelare quanto affermato è stata l’insegnante Tinna Hoffmann a “Storie Italiane“, programma condotto da Eleonora Daniele, dove ha dichiarato che a breve la figlia di Adriana Celentano si sottoporrà ad una risonanza. Un vero peccato se si considera l’ottima stagione che sta affrontando la Celentano, con balli molto carichi di passione ed emozione.

Oltre a Rosalinda, a rischiare di saltare la puntata del 10 ottobre sembra essere anche la Mussolini; nonostante sia stato accertato che la donna non abbia riscontrato alcuna frattura nasale, restano comunque i postumi sintomatologici del trauma, con tanto di naso gonfio e qualche giramento di testa di troppo.

Sempre a “Storie Italiane”, la Carlucci ha poi spiegato telefonicamente che la Mussolini è stata di fatto vittima di un’incidente durante le prove di balle, con il suo maestro cubano Maykel Fonts. In seguito è stata la diretta interessata a chiarire la questione, affermando: “Pensavo di essermi rotta l’osso, invece ho solo un problema al setto, alla cartilagine, altrimenti mi sarei dovuta operare. Non so se sarò in grado di fare le prove per sabato“. Non resta dunque che attendere notizie certe, circa la presenza di Rosalina e della Mussolini nella prossima puntata dello show.