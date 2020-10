"Ballando con le Stelle", Alessandra Mussolini finisce in ospedale

Com’era facile prevedere, visto il suo carattere autoritario e irruento, Alessandra Mussolini si è rivelata sin dall’inizio uno dei concorrenti più discussi e chiacchierati di questa edizione di “Ballando con le Stelle“. Questo in primis a causa delle continue liti con uno dei giudici storici di Milly Carlucci, la giornalista e opinionista Selvaggia Lucarelli.

Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli non fanno altro che stuzzicarsi tutto il tempo e spesso le loro liti si fanno così accese da richiedere l’intervento tempestivo della conduttrice, che fino ad ora è riuscita ad evitare il peggio. Tuttavia, visto quanto successo poche ore fa alla Mussolini, in rete i buontemponi sono convinti che sia stata proprio Selvaggia a “tirargliela”.

Poco fa, infatti, il portale Dagospia ha fatto sapere che Alessandra Mussolini è stata trasportata con urgenza in ospedale. A quanto pare, la nota politica di destra avrebbe avuto un incidente mentre si stava esercitando per preparare la coreografia di sabato prossimo. Non è dato sapere cosa sia successo di preciso, ma il portale di Roberto D’Agostino ha parlato di una brutta caduta.

Mentre si stava allenando col suo partner di “Ballando con le Stelle”, il ballerino cubano Maykel Fonts, la Mussolini sarebbe caduta in avanti, sbattendo la faccia sul pavimento. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi e la donna è stata trasportata in un ospedale romano per fare gli accertamenti del caso e ricevere cure adeguate.

In attesa di sapere con esattezza cos’è successo, i fan di Alessandra possono tirare un sospiro di sollievo: la loro beniamina sta bene e molto probabilmente potrà tornare in pista già sabato prossimo, dando filo da torcere agli altri concorrenti… e a Selvaggia Lucarelli!