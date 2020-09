"Bake Off Italia", i fan del talent sono preoccupati per la salute di Clelia D’Onofrio

“Bake Off Italia“, storico talent culinario trasmesso su Real Time, con l’ottava stagione oltre a rivedere il format delle sfide che contrappongono gli aspiranti pasticceri, per la prima volta in assoluto ha previsto un parterre di ben quattro giudici. Oltre a Damiano Carrara, Ernst Knam e Clelia D’Onofrio, quest’anno si è aggiunta anche Csaba dalla Zorza, volto noto del programma cult “Cortesie per gli Ospiti”.

In un primo momento, l’arrivo della food blogger di origini ungheresi pareva motivato dall’intenzione di sostituire Clelia D’Onofrio, che insieme da Ernst Knam ha preso parte a tutte le edizioni dello show. A smentire questa versione è stata però la stessa giornalista e scrittrice nata 82 anni fa ad Ascoli Piceno, precisando che non era sua intenzione abbandonare un programma al quale è molto affezionata.

Nonostante la conferma, ad oggi la sua figura non ha più il peso di un tempo: nella quarta e ultima puntata non ha nemmeno messo piede sotto al tendone di gara. A questo punto il pubblico da casa ha iniziato a preoccuparsi, facendosi una serie di domande legate alla salute della tanto elegante quanto raffinata giudice del cooking show.

A tranquillizzare i numerosi fan è stata lei in persona, spiegando di essere stata vittima di un incidente fortunatamente non grave, che l’ha costretta a rimanere per un po’ di tempo a riposo a casa. Ciononostante, rammaricandosi per non aver potuto assistere di persona alle prove sottoposte ai concorrenti rimasti in gara, ha continuato a incoraggiarli e consigliarli da remoto.

Resta comunque evidente che rispetto ad un tempo, Clelia D’Onofrio ha progressivamente ridotto la sua presenza fisica nello storico programma presentato da Benedetta Parodi. Inoltre, solo qualche mese fa durante la seconda puntata di “Bake Off Italia – All Stars Battle“, a seguito di una caduta era stata costretta ad abbandonare il format. In secondo luogo la giornalista non ha preso nemmeno parte a “Junior Bake Off“, dando quindi l’impressione che le sue condizioni di salute non permettano più di far fronte ai numerosi impegni televisivi.