Bake Off Italia: Csaba Dalla Zorza sarà il nuovo giudice del talent show culinario

Si chiama Csaba dalla Zorza la grande novità dell’ottava edizione di Bake Off Italia – Dolci in forno. Il talent culinario di Real Time che elegge il miglior pasticcere amatoriale, quest’anno avrà dunque una new entry che fino a poco tempo fa si ipotizzava avrebbe invece sostituito Clelia d’Onofrio, 82enne giornalista e scrittrice che aveva presenziato a tutte le precedenti edizioni.

Quest’ultima, dopo una recente caduta che aveva scombussolato i suoi impegni lavorativi, fino all’ultimo era data in forse. Alla fine è stata lei stessa a fugare ogni dubbio, confermando la propria volontà di presenziare all’ottava stagione del format, che in questo modo avrà per la prima volta quattro giurati.

Nata nel 1970 a Milano, Csaba dalla Zorza è l’indiscutibile star del programma Cortesie per gli Ospiti. Food writer di origini ungheresi, si è già fatta conoscere grazie ai suoi numerosi libri di lifestyle e cucina, dando altresì vita ad un blog che vanta numerosissimi follower. Diplomata come chef presso la scuola parigina Le Cordon Bleu, il nuovo giudice di Bake Off è uno dei volti più popolari di Real Time, canale televisivo con il quale ha iniziato a collaborare nel 2012 conducendo la trasmissione Merry Christmas con Csaba.

Elegante ed esperta in fatto di buone maniere, la star di Instagram è la figura ideale da affiancare a Clelia D’Onofrio, personaggio televisivo che in tutti questi anni si è imposta come esempio di donna colta e raffinata. Con la sua attenzione al gusto, all’estetica e allo stile, Csaba si adatta al perfezione al clima del programma, dando una marcia in più ad una giuria dominata negli ultimi anni dalle due figure maschili di Ernst Knam e Damiano Carrara.

La prima puntata dell’ottava edizione del talent prodotto da Magnolia e presentato da Benedetta Parodi, verrà trasmessa su Real Time a partire dal prossimo venerdì 4 settembre. Le riprese già iniziate lo scorso mese di giugno, così come lo scorso anno sono ambientate nel tendone di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore. In questa edizione, l’atmosfera sarà però ispirata ai paesaggi dei dipinti di Paul Gauguin, adattamento che trasformerà i banconi delle sfide in un luogo dai connotati più ecologici e tropicali.