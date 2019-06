Avanti un altro, Paolo Bonolis torna a dicembre su Canale 5

Il pre serale di Canale 5 sembra andare a gonfie vele con il famoso quiz show “Caduta Libera” condotto dal noto presentatore Gerry Scotti. Infatti il programma sembra acquisire notevoli consensi da parte del pubblico da casa, riuscendo a conquistare serata su serata, un punteggio share davvero inedito.

Il motivo di questo enorme successo del programma “Caduta Libera” è spiegato soprattutto dalla ininterrotta catena di vittorie conquistate dal giovane campione del momento Nicolò Scalfi, che ogni sera regala sempre grandi emozioni al pubblico; inoltre anche la bravura del presentatore Gerry Scotti non è da meno, riuscendo sempre ad essere simpatico e professionale allo stesso tempo.

In atto però ci sono le riprogrammazioni dei palinsesti Mediaset, e pare che il quiz show condotto da Scotti continuerà a trasmettere nella fascia pre serale, almeno per tutta la durata dell’autunno. Si tenta dunque di sfruttare al massimo il notevole successo, ed i picchi di audience che acquisisce ogni sera “Caduta Libera”.

Dopo questo allungo fino a dicembre però, secondo “TvBlog” pare che il programma di Scotti ceda il posto al già famosissimo programma “Avanti un altro“, da sempre capitanato dalla coppia Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Ancora secondo “TvBlog” pare infatti che le puntate dedicate alla fascia pre serale del programma di Bonolosi siano addirittura ben 130.

Si intuisce quindi che Bonolis dovrà condurre il programma Mediaset almeno fino a primavera inoltrata; ovviamente sono già iniziati i casting per la partecipazione dei concorrenti al programma. L’azienda Mediaset infatti con questa scelta strategica, tenta di diversificare la proposta della fascia pre serale, ma allo stesso tempo cerca anche di navigare in mari sicuri; il programma “Avanti un altro” infatti è un quiz show che in passato ha saputo ben dare dimostrazione della propria fama, riuscendo ad ogni puntata , anche grazie alla bravura di Bonolis, ad ottenere ascolti senza precedenti.