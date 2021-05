Ascolti tv, mercoledì 5 maggio 2021: record per "Chi l’ha visto?"

“Chi l’ha visto?”, che nell’ultima puntata in onda su Rai 3 ha trattato le vicende della piccola Denise Pipitone e del giovane Marco Vannini, è stata la seconda trasmissione più vista della serata di ieri, mercoledì 05 maggio 2021. Con ben 2.983.000 telespettatori e uno share pari al 13.7%, la giornalista e conduttrice Federica Sciarelli è riuscita a superare addirittura la rete ammiraglia Rai che ieri mandava in onda “Ulisse – Il piacere della scoperta” con Alberto Angela.

Il programma di divulgazione scientifica e culturale trasmesso da Rai 1, con la puntata intitolata “Etruschi – Viaggio in un mondo perduto“, si è fermato solo al 13.7% di share con 2.983.000 spettatori televisivi. A vincere la serata, però, è stata la nuova fiction di casa Mediaset “Buongiorno, Mamma!”.

La fiction con protagonisti Raoul Bova e Serena Autieri ha consegnato a Canale 5 5 3.474.000 telespettatori per uno share del 16.5%. La gara tra Rai e Mediaset è stata vinta conunque dalla prima, che nel complesso (Rai 1, Rai 2, Rai 3) ha ottenuto il 30,8% di share contro il 26,5% ottenuto dalle reti Canale 5, Italia 1 e Rete 4.

Si tratta di un grandissimo risultato per “Chi l’ha visto?“, che con Federica Sciarelli in questa stagione televisiva continua a crescere negli ascolti TV, battendo addirittura la gara interna alla Rai e attestandosi come il programma più seguito dal pubblico da casa che predilige la televisione pubblica. Battere il canale principale, Rai 1, non è certo semplice, ma lo storico programma di Rai 3 è riuscito anche in questa “impresa”, distanziato solamente di circa tre punti percentuali dal programma più visto di mercoledì 05 maggio 2021.

Ascolti tv di mercoledì 5 maggio: prime time