Anche questa sera, mercoledì 05 maggio 2021, come ogni settimana torna l’appuntamento con “Chi L’ha Visto“, il programma televisivo dedicato a persone scomparse e casi irrisolti condotto da Federica Sciarelli. Dopo l’ultima puntata record di ascolti (in onda mercoledì 28 aprile 2021) con ben 2.392.000 telespettatori e uno share pari al 10,59%, la giornalista e conduttrice romana tornerà ad occuparsi del caso di Denise Pipitone.

La vicenda della ragazza russa in cerca della madre naturale si è palesata come l’ennesimo “buco nell’acqua” ma è servito tantissimo per riaccendere l’attenzione sulla misteriosa scomparsa della piccola Denise da Mazara del Vallo (in provincia di Trapani), avvenuta oramai ben 17 anni fa.

Grazie anche al lavoro certosino di “Chi l’ha visto”, che mette sempre in luce stranezze e contraddizioni dei casi di scomparsa che non hanno ancora trovato un epilogo, e in seguito alle importantissime dichiarazioni della pm Maria Angioni, che è stata ascoltata dalla procura come persona informata sui fatti, le indagini sono state ufficialmente riaperte. Così, nella storica trasmissione di Rai3 questa sera ci sarà un collegamento con Mazara Del Vallo a cui dovrebbe partecipare, esattamente come la scorsa settimana, Piera Maggio con il suo avvocato Giacomo Frazzitta.

A Chi L’ha Visto, dopo le tante battaglie, non può mancare un approfondimento sull’omicidio del giovane Marco Vannini che finalmente ha avuto giustizia con la condanna definitiva della famiglia Ciontoli, già entrata in carcere. “Avevo sognato Marco e mi aveva detto che sarebbe andato tutto bene”, ha detto la mamma Marina dopo la sentenza della Cassazione.

Oltre ai tradizionali appelli e le immancabili richieste di aiuto in favore di persone in difficoltà, Federica Sciarelli nel nuovo appuntamento della sua trasmissione, in onda su Rai3 a partire dalle 21.20, mostrerà anche nuovi documenti riguardanti il cosiddetto “comandante Marcos”; ovvero l’uomo che in modo alquanto “sospetto” ha fatto riapparire una ragazza precedentemente scomparsa.